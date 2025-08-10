Pai em Goiânia garante direito essencial para poder cuidar do filho em estado vegetativo

Idoso, de 68 anos, é o único ente familiar capaz de prestar assistência permanente ao homem

Gabriella Pinheiro - 10 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Internet)

No intuito de cuidar das necessidades do filho, que está em estado vegetativo após sofrer um AVC, um pai de 68 anos entrou e conseguiu, na Justiça, o direito de cumprir as funções do serviço em regime de teletrabalho.

A decisão foi proferida pelo juiz do trabalho substituto da 9ª Vara do Trabalho de Goiânia, Celismar Coelho de Figueiredo, no último mês de julho.

Conforme consta nos autos, o idoso — que atua como Assistente de Gestão Administrativa, atualmente lotado e à disposição da Secretaria de Estado da Administração de Goiás (Sead) — é o único familiar capaz de prestar assistência permanente ao filho, de 38 anos, que está em estado vegetativo há quase 12 anos.

A esposa do homem — que também é idosa — enfrenta diversas condições médicas e convive com limitações. Já a outra filha do casal, que ajudava a cuidar do irmão, faleceu em 2015.

Na sentença, o magistrado considerou a proteção da família e a garantia do direito à saúde, ressaltando que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde.

