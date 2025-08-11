Depois do Viaduto Ayrton Senna, CMTT anuncia onde serão as próximas mudanças no trânsito de Anápolis

Diretor da pasta indicou pontos que devem sofrer mudanças, considerando a demanda de cada região

Paulo Roberto Belém - 11 de agosto de 2025

Viaduto Ayrton Senna, em Anápolis, passa por obras. (Foto: Divulgação)

Depois de promover mudanças viárias mais complexas nas vias que integram o viaduto Ayrton Senna, outros pontos críticos da cidade com problemas no tráfego em Anápolis devem ser alcançados pela Prefeitura, através da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT),

Foi pegando o gancho das obras no ponto específico da região Leste, que o diretor da pasta, Rone Barbosa, anunciou o que está no radar do órgão. As futuras ações foram repercutidas em entrevista à Rádio São Francisco FM.

Considerado como um dos pontos críticos, o trevo do Recanto do Sol deve receber atenção similar ao do Ayrton Senna. Para lá, o alargamento das faixas de tráfego e a substituição da operação manual por semáforos inteligentes, citou o diretor.

Isso deve tirar a orientação de agentes da CMTT que estão batendo ponto diariamente na região, tentando organizar o trânsito. Os novos equipamentos devem repor essa organização, considerando o fluxo de carros com sensores.

Trincheira da 153

Em fase de finalização das obras, a trincheira que liga o Flor do Cerrado à região da Boa Vista demandará alterações em duas ruas do último bairro citado. São elas: Argentina e Bolívia, onde deve ser instalado um sistema binário.

Com isso, a Argentina se tornará mão única no sentido Avenida Universitária – trincheira, enquanto a Rua Bolívia, no sentido contrário, com nova rotatória e semáforo no cruzamento com a Avenida Brasil, anunciou Rone à São Francisco FM.

Viaduto da saída de Brasília

No trevo que marca o encontro das BRs-060 e 153, o alargamento de vias marginais foi colocado como medida mitigadora na entrevista. A intenção é permitir conversões diretas à direita para reduzir paradas na rotatória.

Paralelamente, alterações viárias estão sendo pensadas prevendo a entrega do anel viário da região.

Retorno de acesso à Vila São Vicente

Também considerado como sensível, o retorno de acesso à Vila São Vicente, rente a um posto de combustíveis, foi citado à Rádio São Francisco FM como um dos que receberão intervenções viárias.

Por lá, o diretor citou que está em tratativas com a Agência Nacional de Trânsito e Transporte (ANTT), porque interfere no trecho da rodovia cedida para a Triunfo Concebra. Porém, descartou que mudanças ocorram ainda esse ano.

