Depois do Viaduto Ayrton Senna, CMTT anuncia onde serão as próximas mudanças no trânsito de Anápolis
Diretor da pasta indicou pontos que devem sofrer mudanças, considerando a demanda de cada região
Depois de promover mudanças viárias mais complexas nas vias que integram o viaduto Ayrton Senna, outros pontos críticos da cidade com problemas no tráfego em Anápolis devem ser alcançados pela Prefeitura, através da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT),
Foi pegando o gancho das obras no ponto específico da região Leste, que o diretor da pasta, Rone Barbosa, anunciou o que está no radar do órgão. As futuras ações foram repercutidas em entrevista à Rádio São Francisco FM.
Considerado como um dos pontos críticos, o trevo do Recanto do Sol deve receber atenção similar ao do Ayrton Senna. Para lá, o alargamento das faixas de tráfego e a substituição da operação manual por semáforos inteligentes, citou o diretor.
Isso deve tirar a orientação de agentes da CMTT que estão batendo ponto diariamente na região, tentando organizar o trânsito. Os novos equipamentos devem repor essa organização, considerando o fluxo de carros com sensores.
Trincheira da 153
Em fase de finalização das obras, a trincheira que liga o Flor do Cerrado à região da Boa Vista demandará alterações em duas ruas do último bairro citado. São elas: Argentina e Bolívia, onde deve ser instalado um sistema binário.
Com isso, a Argentina se tornará mão única no sentido Avenida Universitária – trincheira, enquanto a Rua Bolívia, no sentido contrário, com nova rotatória e semáforo no cruzamento com a Avenida Brasil, anunciou Rone à São Francisco FM.
Viaduto da saída de Brasília
No trevo que marca o encontro das BRs-060 e 153, o alargamento de vias marginais foi colocado como medida mitigadora na entrevista. A intenção é permitir conversões diretas à direita para reduzir paradas na rotatória.
Paralelamente, alterações viárias estão sendo pensadas prevendo a entrega do anel viário da região.
Retorno de acesso à Vila São Vicente
Também considerado como sensível, o retorno de acesso à Vila São Vicente, rente a um posto de combustíveis, foi citado à Rádio São Francisco FM como um dos que receberão intervenções viárias.
Por lá, o diretor citou que está em tratativas com a Agência Nacional de Trânsito e Transporte (ANTT), porque interfere no trecho da rodovia cedida para a Triunfo Concebra. Porém, descartou que mudanças ocorram ainda esse ano.
Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!