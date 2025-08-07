Prefeitura tranquiliza motoristas que apontaram detalhe crucial que “ficou de fora” no Viaduto Ayrton Senna

Obras estão quase finalizadas e fluidez vem agradando condutores

Davi Galvão - 07 de agosto de 2025

Viaduto está passando por intensas obras. (Foto: Divulgação)

Concluída a maior parte dos trabalhos na reestruturação ao longo do Viaduto Ayrton Senna, os motoristas anapolinos já estão trafegando pelo local em um ritmo visivelmente mais dinâmico do que estavam acostumados.

Com a ampliação de ambas as faixas principais ao longo da Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, além de novos acessos laterais e sinalização de semáforos, o trânsito agora segue mais sinalizado e sem depender tanto do acaso ou rapidez de cada motorista.

O acesso pela BR-153 talvez seja um ótimo exemplo desse último tópico. Caminhoneiros e motoristas constantemente passavam minutos a fio aguardando uma brecha no vai e vem dos automóveis.

Mas agora, o acesso não desemboca diretamente na rotatória e sim na via frente ao Posto Sena, o que reduz significativamente o engarrafamento.

Porém, uma questão levantada por internautas sugere que outro problema antigo do local ainda se manifesta, especialmente em horários de pico.

Isso porque, novamente na Av. Engenheiro Geraldo de Pina, os retornos logo a frente do Posto City seguem gerando dor de cabeça aos condutores.

O pardal de velocidade nas proximidades, que costumava facilitar quem precisava fazer a manobra, também não estava funcionando nesta última terça (05) e quarta-feira (06).

“Tem que fechar os retornos em frente o posto City! Ali fica todo mundo querendo entrar ao mesmo tempo! Obrigar o motorista usar as rotatórias!”, apontou um internauta, na publicação do perfil da Prefeitura.

“Melhorou bastante, mas tem que fechar as entradas pro posto do Anápolis City. Infelizmente quem vem do parque Brasília descendo ficou muito estreita a passagem, bem abaixo do viaduto, descendo a [Avenida] Mato Grosso. Ali vai dar problema no horário de pico ainda”, disse outro.

O que diz a Prefeitura

Em entrevista ao Portal 6, o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Thiago de Sá Lima, destacou que os trabalhos na região seguem a todo vapor, especialmente no que tange a sinalização horizontal e vertical.

“A dificuldade é sinalizar com o trânsito rodando, não queremos fechar de forma definitiva porque é sempre um fluxo intenso. Essas etapas [de sinalização] estão sendo feitas de noite”, pontuou.

Ao menos no que tange à mobilidade urbana no viaduto, a previsão é de que até o final desta semana todos os serviços sejam concluídos, restando apenas etapas de paisagismo.

Com relação à preocupação levantada acerca dos retornos em frente ao Posto City, o secretário garantiu que as equipes estão estudando alternativas para proporcionar aos motoristas outro meio de atravessarem a Geraldo de Pina sem impactar no trânsito.

“Estamos estudando o comportamento do trânsito, vendo como os motoristas estão se adaptando, mas essa definição [do novo retorno] deve sair até amanhã (08), coisa de mais três ou quatro dias para ficar pronto depois disso”, disse.

Outro ponto que está exigindo atenção da equipe é a iluminação ao longo da Av. Engenheiro Geraldo de Pina, especialmente ao lado do Anapolis City. Por lá, postes já estão sendo trocados e a previsão de conclusão desta etapa é já para as próximas semanas.

