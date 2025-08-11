Sonhador e querido por todos: quem era o jovem de Anápolis que perdeu a vida em acidente no Mato Grosso

De acordo com madrasta, Heniamar Serafim, vítima era engenheiro agrônomo e morava no estado há cerca de nove meses

Da Redação - 11 de agosto de 2025

Matheus Vicente Serafim morreu em grave acidente no Mato Grosso. (Foto: Reprodução)

A morte precoce de Mateus Vicente Serafim, de 25 anos, deixou familiares e amigos em luto em Anápolis.

Ele foi uma das 11 vítimas fatais do acidente entre um ônibus de viagem e uma carreta, na noite de sexta-feira (08), em Lucas do Rio Verde (MT).

De acordo com a madrasta, Heniamar Serafim, Mateus era engenheiro agrônomo e morava em Mato Grosso há cerca de nove meses.

A mudança foi motivada por uma oportunidade de trabalho em uma multinacional do setor agrícola, algo que ele abraçou como parte de um plano maior para o futuro.

“Ele chegava nos lugares e fazia todos sorrirem, tinha muita presença, um lindo sorriso. Ele tinha muitos sonhos que queria realizar e estava trabalhando para que se tornassem realidade. Tanto que escolheu ir para outro estado trabalhar, ir atrás de algo maior, pelo futuro profissional dele”, contou Heniamar ao G1.

Amigos lembram que Mateus tinha um jeito cativante e era muito querido.

Generoso, de bom coração e sempre disposto a ajudar, mantinha laços fortes com a família e cultivava amizades duradouras.

Mesmo morando longe, ele não deixava de acompanhar a vida das pessoas que amava.

O corpo de Mateus está previsto para ser sepultado na manhã desta segunda-feira (11) no Cemitério Memorial Parque.

