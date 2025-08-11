Além de jovem de Anápolis, acidente no Mato Grosso também matou soldador que fez visita surpresa à família e pressentiu que não voltaria para casa

Parentes relatam que ele esteve com a mãe pouco antes da tragédia e falou que sentia que não retornaria

Isabella Valverde - 11 de agosto de 2025

Natural de Posse, Alcione Ferreira foi identificado como uma das vítimas do grave acidente. (Foto: Reprodução)

Além do engenheiro agrônomo anapolino Mateus Vicente Serafim, de 25 anos, o acidente entre um ônibus de viagem e uma carreta na BR-163, em Lucas do Rio Verde (MT), também tirou a vida do goiano Alcione Ferreira Lima, de 51 anos.

Pouco antes da tragédia, ele havia feito uma visita surpresa à família em Posse, no Nordeste Goiano, e chegou a dizer que sentia que não voltaria para casa.

A irmã, Lucilene Ferreira, contou que o reencontro aconteceu em junho, durante o período de festas juninas.

“Ele veio aqui agora em junho, no São João, e falava: ‘ah, minha irmã, eu sinto que não volto mais’. A gente achava que era só mais uma conversinha, mas realmente ele estava pressentindo que algo iria acontecer”, relatou ao O Popular.

Segundo ela, Alcione não visitava a família com frequência, chegando a passar até sete anos sem aparecer. Na última vez, porém, ficou por uma semana, aproveitando cada momento.

O sobrinho, Djane Borges, disse que o tio morou em várias cidades de diferentes estados e que, durante essa visita, revelou a intenção de se mudar para Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia.

Ele trabalhava como soldador e tinha duas filhas. Informações sobre o velório e sepultamento não foram divulgadas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!