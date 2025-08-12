Câmara de Anápolis aprova moção de solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro

Parlamentar apontou que a ação se dá "em virtude da aparente injustiça que se mostra na decisão do STF"

Ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Agência Brasil)
A Câmara Municipal de Anápolis aprovou, na segunda-feira (11), uma moção de solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), proposta pelo vereador Policial Federal Suender (PL).

No texto da moção, que é a nº 85 de 2025, o parlamentar apontou que a ação se dá “em virtude da aparente injustiça que se mostra na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)”.

Entre os pares, não votaram na matéria Andreia Rezende (Avante), Carlim da Feira (PSD), Domingos de Paula (PDT), Thaís Souza (Republicanos), Luzimar Silva (PMN) e Marcos Carvalho (PT).

O único que votou contra o projeto foi o vereador Rimet Jules (PT).

