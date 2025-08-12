Enfermeira em Goiânia denuncia diarista por racismo após reclamar de faxina: “branco nunca me encheu o saco”
Caso foi comunicado junto à Polícia Civil e já está sendo investigado
Uma enfermeira, de Goiânia, denunciou ter sido vítima de racismo por parte de uma diarista após reclamar da qualidade de um serviço de faxina.
Segundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, a trabalhadora enviou mensagens nas quais admitiu ter preconceito e utilizou expressões ofensivas como “cabelo de bombril” e “branco nunca me ‘encheu tanto o saco’”.
A vítima, Luciana Ponsiano, contou que contratou a diarista por indicação de uma vizinha, acertando previamente o valor da diária.
A confusão teria começado logo antes de os serviços serem iniciados, quando a contratada recusou a passar as roupas do local, por elas serem “difíceis”, mesmo tendo combinado previamente que realizaria a função.
Por volta das 12h, a enfermeira chegou a perguntar se a doméstica queria almoçar, mas ela recusou a oferta, afirmando que já estava deixando o local porque “a casa era muito limpa” e não deu trabalho.
Apesar de ter estranhado, devido a rapidez, Luciana ainda efetuou o pagamento. Porém, ao chegar em casa, se deparou com o estado do apartamento longe do combinado.
Com pó em cima dos móveis e sujeira em diversos cantos da casa, ela contestou a que a faxina não havia sido feita de forma adequada. Ao enviar vídeos mostrando a sujeira, recebeu respostas com ofensas racistas.
Entre as mensagens, a diarista escreveu: “Você é chata porque é de cor”. Questionada sobre o preconceito, respondeu: “Demais, do seu jeito, sim, que reclama, que fica exigindo. A sua raça é isso aí, não se espera mais nada”.
A Polícia Civil (PC) foi acionada e já está investigando o caso.
