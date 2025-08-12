Enfermeira em Goiânia denuncia diarista por racismo após reclamar de faxina: “branco nunca me encheu o saco”

Caso foi comunicado junto à Polícia Civil e já está sendo investigado

Davi Galvão - 12 de agosto de 2025

Enfermeira tirou prints das ofensas racistas ditas pela diarista. (Foto: Captura/ TV Anhanguera)

Uma enfermeira, de Goiânia, denunciou ter sido vítima de racismo por parte de uma diarista após reclamar da qualidade de um serviço de faxina.

Segundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, a trabalhadora enviou mensagens nas quais admitiu ter preconceito e utilizou expressões ofensivas como “cabelo de bombril” e “branco nunca me ‘encheu tanto o saco’”.

A vítima, Luciana Ponsiano, contou que contratou a diarista por indicação de uma vizinha, acertando previamente o valor da diária.

A confusão teria começado logo antes de os serviços serem iniciados, quando a contratada recusou a passar as roupas do local, por elas serem “difíceis”, mesmo tendo combinado previamente que realizaria a função.

Por volta das 12h, a enfermeira chegou a perguntar se a doméstica queria almoçar, mas ela recusou a oferta, afirmando que já estava deixando o local porque “a casa era muito limpa” e não deu trabalho.

Apesar de ter estranhado, devido a rapidez, Luciana ainda efetuou o pagamento. Porém, ao chegar em casa, se deparou com o estado do apartamento longe do combinado.

Com pó em cima dos móveis e sujeira em diversos cantos da casa, ela contestou a que a faxina não havia sido feita de forma adequada. Ao enviar vídeos mostrando a sujeira, recebeu respostas com ofensas racistas.

Entre as mensagens, a diarista escreveu: “Você é chata porque é de cor”. Questionada sobre o preconceito, respondeu: “Demais, do seu jeito, sim, que reclama, que fica exigindo. A sua raça é isso aí, não se espera mais nada”.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e já está investigando o caso.

