IF Goiano anuncia processo seletivo para professor com salário de mais de R$ 8 mil; veja como se inscrever

Processo seletivo será composto por prova de títulos e avaliação de desempenho didático

Davi Galvão - 12 de agosto de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) anunciou um processo seletivo para o cargo de professor na área de Economia, na unidade de Rio Verde.

A vaga exige graduação na área, entre outros requisitos, e oferece carga horária de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, a depender do grau de especialização do candidato.

As inscrições devem ser feitas pelo site do IF Goiano a partir desta quarta-feira (13) até o dia 24 de agosto.

O processo seletivo será composto por prova de títulos e avaliação de desempenho didático.

Para mais informações, os interessados podem conferir o edital do processo seletivo.