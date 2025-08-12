Marcio Corrêa coloca detentos para construir praça no lugar do antigo lixão do Setor Escala

Área antes tomada por lixo será revitalizada e vai ganhar espaço de lazer para a comunidade

Samuel Leão - 12 de agosto de 2025

Praça está sendo construído no lugar do antigo lixão do Setor Escala. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Anápolis, Marcio Corrêa (PL), anunciou nesta terça-feira (12) o início das obras para transformar o antigo lixão do Setor Escala em uma praça.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Administração Municipal e a Polícia Penal, com utilização de mão de obra de reeducandos do sistema prisional pelo programa Segunda Chance.

Segundo Marcio, o projeto foi elaborado pela própria Prefeitura e a execução ficará a cargo dos detentos selecionados, o que deve garantir mais agilidade e economia. Ele destacou que, com esse modelo, a administração evita gastos com empreiteiras e consegue dar um novo destino a uma área que antes era sinônimo de abandono.

Antes de iniciar a construção, a Prefeitura realizou uma limpeza completa no local, que sofria com descarte irregular de lixo. O acúmulo de resíduos provocava danos ambientais e gerava indignação entre os moradores da região.

Como contrapartida pelo trabalho, os detentos terão direito à remissão de pena, diminuindo o tempo de prisão, além de adquirir experiência profissional e participar diretamente de melhorias para a cidade.

De acordo com o prefeito, a nova praça contará com brinquedos para as crianças, academia para idosos, pomar, campinho de futebol, quadra de areia e pista de ciclismo. “O objetivo é devolver à população um espaço seguro, agradável e cheio de opções de lazer, no lugar que antes simbolizava abandono”, afirmou.

