10 curiosidades sobre Goiás que até os goianos vão se surpreender

Do “mar de morros” às receitas que viraram patrimônio cultural, o estado guarda segredos que até moradores antigos desconhecem

Anna Júlia Steckelberg - 13 de agosto de 2025

(Créditos: Valeriano Filho)

Se Goiás fosse um livro, suas primeiras páginas seriam escritas muito antes da chegada dos bandeirantes, com povos indígenas que já conheciam o Cerrado como a palma da mão.

Mais tarde, no século XVIII, o ouro atraiu aventureiros, e cidades como Goiás Velho floresceram entre becos coloniais e histórias que ecoam até hoje. Mas, por trás das paisagens douradas pelo sol e da hospitalidade que virou marca registrada, o estado esconde curiosidades que nem todo goiano sabe.

Prepare-se: as próximas linhas podem mudar a forma como você vê essa terra que é, ao mesmo tempo, tradicional e cheia de surpresas.

1. O nome não vem de “goiano”

“Goiás” tem origem no termo indígena “guaiá”, que significa “povo semelhante” ou “povo amigo”.

Nada a ver com invenções modernas, a raiz é muito mais antiga.

2. Um dos maiores cânions do Brasil

O Parque Estadual de Terra Ronca e a região de Cavalcante guardam formações impressionantes, incluindo cânions que rivalizam com paisagens cinematográficas.

3. Berço do rock rural

Foi em Goiânia e cidades vizinhas que surgiram músicos que mesclaram sertanejo de raiz com rock, criando um movimento único nos anos 70.

4. Patrimônio da humanidade

A Cidade de Goiás, antiga capital, é tombada pela Unesco e preserva um conjunto arquitetônico colonial praticamente intacto.

5. O doce mais antigo do Brasil?

O famoso doce de leite goiano tem registros que remontam ao século XVIII, quando ainda era feito em tachos de cobre e usado como presente em festas religiosas.

6. A maior feira a céu aberto da América Latina

A Feira Hippie, em Goiânia, nasceu de um encontro de artesãos nos anos 60 e hoje reúne milhares de expositores e visitantes todos os domingos.

7. Uma das capitais mais arborizada do país

Segundo o IBGE, Goiânia ostenta esse título há anos, com índices de área verde que superam até cidades europeias.

8. Um estado com “mar”

Mesmo sem litoral, Goiás abriga o Lago Serra da Mesa, que tem águas tão azuis que enganam até turistas experientes.

9. O arroz com pequi é lei não escrita

Mais que um prato típico, é um símbolo cultural. Para muitos, recusar pequi é quase um ato de rebeldia gastronômica.

10. Aqui já nevou

Em 2016, o fenômeno climático de granizo assustou quem estava em Anápolis e durou cerca de meia hora. Alguns moradores relataram camadas de até 50cm de gelo.

Goiás é assim: quanto mais você descobre, mais percebe que ainda há muito por conhecer. Entre tradições, belezas naturais e fatos históricos pouco divulgados, o estado segue surpreendendo até quem nasceu e cresceu por aqui.

