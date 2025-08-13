Com infraestrutura completa, condomínio fechado chega para transformar Goianápolis

Diferencial é que os lotes estão prontos para construir, possibilitando que os compradores iniciem as obras imediatamente

Gabriella Licia - 13 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Goianápolis acaba de ganhar um empreendimento inédito para quem busca o local perfeito para morar com a família: o Condomínio Residencial Ana Bella, o primeiro condomínio fechado de alto padrão da cidade.

Localizado em uma região estratégica, próximo à saída da cidade e entre Goiânia e Anápolis, o projeto oferece lotes a partir de 390 m², com toda a infraestrutura já finalizada e entregue.

O condomínio foi planejado para oferecer conforto, segurança e qualidade de vida. Entre os diferenciais, conta com sistema de segurança, área de lazer equipada, quadras para a prática de esportes e uma ampla área verde, que valoriza o contato com a natureza e garante um ambiente agradável para os moradores.

Outro ponto que chama atenção é que os lotes estão prontos para construir, possibilitando que os compradores iniciem suas obras imediatamente.

Além disso, o parcelamento pode ser feito diretamente com a construtora, em até 220 vezes, o que torna o investimento mais acessível e viável para diferentes perfis de compradores.

Para quem busca um endereço que una exclusividade, localização privilegiada e estrutura completa, o Residencial Ana Bella surge como uma oportunidade inédita em Goianápolis.

O empreendimento já está aberto para visitas e oferece atendimento especializado para quem deseja conhecer de perto o projeto e seus diferenciais.