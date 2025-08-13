INSS fará mutirão para reduzir tempo de fila de espera por perícias em Anápolis

Quem está à espera pode reagendar o procedimento contatando o órgão

Paulo Roberto Belém - 13 de agosto de 2025

Sede do INSS, em Anápolis. (Foto: Google Maps)

Uma ação da Gerência-Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), marcada para este sábado (16), em Anápolis, prevê a redução das filas de perícia do órgão quanto ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A ação do INSS local consiste em um mutirão de perícias médicas voltado ao atendimento de segurados que solicitaram o BPC ou que estão em processo de reavaliação do benefício, favorecida por uma parceria com o Departamento de Perícia Médica Federal da Região 31.

Aqueles que desejarem se incluir no mutirão, poderá solicitar o reagendamento e verificar a disponibilidade de vaga por meio do aplicativo Meu INSS, clicando aqui. Outra possibilidade é contatar a Central do órgão previdenciário pelo telefone 135.

A prioridade é para segurados que estão em fila. Eles estão sendo contatados por técnicos do INSS para antecipação dos agendamentos. Os esforços ocorrerão das 07h às 17h, na Agência da Previdência Social Benefício por Incapacidade Anápolis, localizada na Rua 15 de Dezembro, n. 249, no Centro.

Serão disponibilizadas 210 vagas para realização de perícias médicas, com atendimento conduzido por uma equipe composta por seis peritos médicos federais e três técnicos do seguro social

Segundo o INSS, o objetivo da iniciativa é reduzir o tempo de espera para agendamento de perícias médicas, atualmente, em média, na marca de 56 dias, promovendo maior agilidade na análise dos requerimentos e reavaliações do BPC.

