IPVA 2025: Últimos dias para pagar a parcela de agosto em Goiás

Pagamento é para todos os finais de placa e o boleto pode ser acessado através do Portal Expresso

Da Redação - 13 de agosto de 2025

IPVA 2025 está nos últimos dias de pagamento. (Foto: Divulgação/Detran-GO)

O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está acabando, e os motoristas goianos têm até sexta-feira (15) para pagar a parcela de agosto do IPVA 2025.

O pagamento é para todos os finais de placa e o boleto pode ser acessado através do Portal Expresso, no aplicativo Detran GO ON ou nas unidades do Vapt Vupt.

Para quem tem placa final 1 e 2, essa é a penúltima parcela do ano, com vencimento final para o licenciamento anual e o imposto no dia 15 de setembro. Já os proprietários de veículos com finais de placa 3 a 0 podem dividir o IPVA em até 10 vezes, com o pagamento final em 15 de outubro.

Aqueles que optarem por quitar o valor integral podem emitir a cota única a qualquer momento pelos canais informados. Para quem tem parcelas em aberto, a recomendação é emitir a cota única para evitar pagamentos em duplicidade.

Vale lembrar que o pagamento do IPVA está vinculado ao licenciamento do veículo, portanto, é importante ficar atento aos prazos.