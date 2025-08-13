Polícia investiga série de furtos de fios de cobre que tem tirado paz de moradores em Anápolis

Situação foi notada por gerente de iluminação pública municipal, de 36 anos, que flagrou ausência dos itens

Gabriella Pinheiro - 13 de agosto de 2025

Imagem mostra fios de cobre retirados de local, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) está investigando uma série de furtos de fios de cobre que tem gerado incômodo entre moradores de Anápolis.

Na madrugada da última quarta-feira (13), por exemplo, seis indivíduos conseguiram furtar fios de cobres que estavam dispostos na praça do setor Summerville.

A situação foi notada por um gerente de iluminação pública municipal, de 36 anos, que flagrou a ausência dos itens e denunciou o caso a Polícia Militar (PM), que compareceu no endereço.

Durante as investigações, militares encontraram imagens que mostravam os supostos autores retirando os fios do local, por volta das 2h da manhã.

Os suspeitos inclusive teriam sido os mesmos que furtaram outras praças e parques da cidade.

Devido a grande ocorrência de crimes desse tipo, a Polícia Civil (PC) busca, agora, encontrar os supostos autores.

