Presidente do Assaí revela o que os consumidores estão fazendo parar driblar alta de preços

Essa situação tem levado as pessoas a adotarem novas estratégias para economizar nas compras do dia a dia

Pedro Ribeiro - 13 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Os consumidores enfrentam um desafio cada vez maior para manter o poder de compra em meio à alta dos preços.

Segundo o presidente-executivo do Assaí, Belmiro Gomes, essa situação tem levado as pessoas a adotarem novas estratégias para economizar nas compras do dia a dia.

Neste texto, você vai entender o que está mudando no comportamento dos consumidores e como isso afeta o mercado.

Com a inflação em alta e os juros elevados, muitos consumidores estão optando por produtos mais econômicos. Belmiro Gomes destacou que esse movimento, conhecido como “trade down”, está forte, especialmente em regiões como o Nordeste. Isso significa que, para conseguir fechar as contas, as pessoas estão deixando de lado marcas mais caras e produtos maiores para comprar versões mais acessíveis.

Impacto das apostas online no orçamento dos consumidores

Além da pressão dos juros, o presidente do Assaí ressaltou que o dinheiro dos consumidores está sendo disputado por outras atividades, como as apostas esportivas. Para muitos, o valor que poderia ser destinado a alimentos acaba indo para esses jogos, o que contribui para que o orçamento fique ainda mais apertado. Essa disputa dificulta o aumento das vendas no varejo alimentar, como mostrou o resultado fraco do Assaí no segundo trimestre.

Redução no tamanho dos produtos mantém preços, mas afeta qualidade

Outro ponto que interfere no comportamento dos consumidores é a chamada “reduflação”. Isso acontece quando os fabricantes diminuem o tamanho ou a quantidade dos produtos, mas mantêm o preço. Segundo o vice-presidente comercial do Assaí, Wlamir dos Anjos, esse ajuste ainda não está “mais brando” como se esperava. Assim, produtos como chocolates, sucos e creme de leite ficam mais caros proporcionalmente e com qualidade reduzida.

Marca própria: uma aposta para oferecer mais vantagens aos consumidores

Para enfrentar esse cenário, o Assaí está investindo em projetos que vão além da troca por produtos mais baratos. Um deles é o lançamento de uma linha de marca própria, que deve começar no segundo semestre deste ano. Essa iniciativa tem o objetivo de oferecer preços competitivos, aumentar as margens da empresa e, ao mesmo tempo, melhorar o poder de negociação com fornecedores. Para o consumidor, isso pode significar produtos com custo-benefício melhor no futuro.

Possível venda de medicamentos nas lojas do Assaí

Além das mudanças nos produtos alimentares, o Assaí também tem estudado ampliar sua oferta para outras categorias. O presidente Belmiro Gomes comentou que a venda de medicamentos, hoje restrita às farmácias, poderia ser viável nas lojas da rede. Apesar das dificuldades legais e operacionais, ele acredita que a estrutura já existente, como a refrigeração e a equipe especializada, permitiria essa expansão, tornando o Assaí mais competitivo em um setor importante para os consumidores.

Em resumo, os consumidores estão encontrando formas de lidar com a alta dos preços por meio da troca por produtos mais baratos, aceitando reduções no tamanho das embalagens e buscando alternativas como as marcas próprias. Enquanto isso, o mercado também se adapta para atender melhor a essa nova realidade. Ficar atento a essas mudanças pode ajudar você a economizar e fazer escolhas mais inteligentes na hora das compras.

