Refis 2025 em Anápolis é aprovado com até 100% de desconto em juros e multas; veja como aproveitar

São três, os parâmetros de cobrança a serem executados. Início dos acordos será nos próximos dias

Paulo Roberto Belém - 13 de agosto de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

A Câmara Municipal aprovou nesta quarta-feira (13), a criação do Programa “Fique em Dia”, popularmente chamado de Refis 2025. Com a autorização, a Prefeitura de Anápolis anunciou os critérios do programa de benefício fiscal a ser iniciado nos próximos dias.

A iniciativa oferece condições especiais, oportunizando a regularização de débitos tributários e não tributários para pessoas físicas ou jurídicas.

Em quais débitos se aplica

Nos créditos tributários e não tributários, nos quais se inclui o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), a partir do início do programa serão oferecidas as seguintes condições:

100% de desconto para pagamento à vista

95% de desconto para 02 a 06 parcelas

90% de desconto para 07 a 20 parcelas

80% de desconto para 21 a 40 parcelas

70% de desconto para 41 a 60 parcelas

Quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), as possibilidades são de 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista; 90% de desconto para pagamento em 02 a 06 parcelas e 80% de desconto para pagamento de 07 a 16 parcelas.

Por fim, para as multas formais ou de ofício – como as aplicadas pelo Procon, Meio Ambiente, Posturas, Vigilância Sanitária e Obras – haverá redução de 50% para pagamento à vista no valor original da autuação.

Regras importantes do Refis

A principal delas é que o programa contempla dívidas com fatos geradores até 30 de novembro de 2024, incluindo aquelas já inscritas em dívida ativa ou em execução fiscal.

Outra norma a ser cumprida é de que as parcelas mínimas serão de R$ 152,50 para pessoas físicas e MEI e de R$ 457,50 para jurídicas.

Neste caso, os débitos com valores menores que R$ 305 (físicas/MEI) ou R$ 915 (jurídicas) não poderão ser divididos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!