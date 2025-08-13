Saiba quais são os próximos feriados no Brasil e se programe para viajar ou descansar

Se organize para aproveitar cada um deles da melhor forma possível

Pedro Ribeiro - 13 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Se você quer aproveitar melhor seu tempo, conhecer os próximos feriados no Brasil é essencial.

Afinal, esses dias são momentos perfeitos para descansar, viajar ou passar tempo com a família e amigos.

Com a correria do dia a dia, planejar-se com antecedência pode fazer toda a diferença para garantir aquele merecido descanso ou até uma escapada rápida.

O próximo feriado nacional é o Dia da Independência do Brasil, em 7 de setembro. Este feriado é uma ótima oportunidade para quem deseja uma folga mais longa, já que geralmente cai em dias próximos ao fim de semana, favorecendo viagens curtas ou passeios.

Outubro

Em 12 de outubro celebramos o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. É um feriado nacional que pode ser perfeito para atividades em família, lazer e descanso.

Novembro

No dia 2 de novembro, temos o Dia de Finados, momento de reflexão e homenagem. Poucos dias depois, em 15 de novembro, celebramos a Proclamação da República, outro feriado nacional que cai geralmente em dias favoráveis para um descanso prolongado.

Dezembro

Para fechar o ano, dezembro traz duas datas muito esperadas: o Natal, em 25 de dezembro, e o Ano Novo, em 31 de dezembro. Essas datas são ideais para confraternizações, férias e celebrações com pessoas queridas.

Dicas para aproveitar os feriados

Saber todas as datas permite planejar melhor sua agenda. Se você gosta de viajar, buscar passagens e hospedagens com antecedência pode garantir preços melhores. Já se prefere descansar em casa, esses dias são ótimos para desacelerar, cuidar da saúde mental e recarregar as energias.

Além disso, muitos municípios têm feriados regionais e pontos facultativos que podem ampliar ainda mais as chances de folga. Vale a pena ficar atento para não perder nenhuma oportunidade.

