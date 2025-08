Essa é a data com maior número de aniversários do mundo

Pedro Ribeiro - 02 de agosto de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/ Canal Tamires Mota)

Quando falamos sobre aniversários, normalmente pensamos em festa, bolo e comemoração.

Mas você já parou para pensar se existe uma época do ano em que mais pessoas nascem? A resposta pode surpreender.

Embora os nascimentos pareçam distribuídos aleatoriamente ao longo dos meses, a verdade é que algumas datas se repetem muito mais que outras.

E isso tem explicação — tanto científica quanto cultural.

Essa é a data com maior número de aniversários do mundo

Ao longo do tempo, diversos estudos vêm revelando padrões curiosos sobre aniversários ao redor do mundo. E, apesar de muitas variações regionais, há um ponto em comum: existe uma data específica que lidera o ranking global de nascimentos. Ela se destaca por concentrar o maior número de aniversariantes, superando todas as outras do calendário.

Segundo dados do site World Atlas e da Organização das Nações Unidas (ONU), o dia 9 de setembro é, oficialmente, a data com o maior número de aniversários no mundo. Esse fenômeno não acontece por acaso. A explicação mais aceita está relacionada às festas de fim de ano. Durante o período de Natal e Réveillon, o clima de celebração, afeto e relaxamento cria um ambiente propício para a concepção de bebês. Exatos nove meses depois, os nascimentos se concentram em setembro.

Setembro domina o ranking

Não é só o dia 9. Diversas outras datas próximas também aparecem no topo da lista de aniversários mais comuns. Os primeiros dias de setembro formam um verdadeiro pico de nascimentos. O motivo é o mesmo: muitos casais engravidam no final de dezembro, sem nem perceber que estão ajudando a criar um padrão estatístico global.

O lado oposto: a data menos comum

Se setembro é o campeão dos aniversários, existe também uma data que raramente aparece nos registros: 29 de fevereiro. Esse dia só existe nos anos bissextos, ou seja, a cada quatro anos. Quem nasce nessa data é visto como alguém especial, justamente por celebrar o aniversário em uma ocasião única e rara. Em anos não bissextos, essas pessoas geralmente comemoram no dia 28 de fevereiro ou 1º de março.

Feriados e decisões médicas interferem

Curiosamente, outras datas também têm poucos aniversários, especialmente feriados nacionais. Isso acontece porque muitos partos são agendados, e os médicos costumam evitar feriados e fins de semana. Esse padrão reduz o número de nascimentos nesses dias e contribui para a concentração de aniversários em datas “neutras”, durante a semana.

E no Brasil?

No Brasil, o padrão é um pouco diferente. Embora o carnaval seja uma festa marcante, ele não influencia tanto nos nascimentos. Um estudo feito pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) mostrou que as datas mais comuns para aniversários por aqui estão entre março e maio. Isso sugere que muitas concepções acontecem durante o inverno, entre junho e agosto do ano anterior. As datas mais registradas incluem 10 de março, 25 de abril, 5 de maio e 10 de maio.

