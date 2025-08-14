Aberto processo seletivo com mais de 300 vagas em município de Goiás

Seleção ocorrerá por meio de análise de títulos, que levará em conta qualificação e experiência profissional

Davi Galvão - 14 de agosto de 2025

Candidatos participando de processo seletivo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Prefeitura de Acreúna, em Goiás, lançou edital de processo seletivo simplificado com 302 vagas, sendo parte imediata e parte para cadastro reserva, destinadas a diferentes áreas e níveis de ensino, com salários que chegam a R$ 8 mil.

Na educação, há vagas para Monitor de Acompanhamento Escolar, Professor de Educação Básica I e Professor de Educação Básica I – Língua Inglesa, todos de nível superior. Também há oportunidade para Facilitador de Oficinas, Visitador do Programa Criança Feliz e Educador Social, de nível médio.

Na área da saúde, as vagas são para Analista em Saúde – Terapeuta Ocupacional, Analista em Saúde – Fonoaudiólogo, Odontopediatra e Musicoterapeuta, todos de nível superior, além de Técnico em Mamografia, que exige nível técnico.

Já nos serviços operacionais, há oportunidades para Agente de Serviços Gerais de Escola (nível fundamental), Cozinheiro, Auxiliar de Limpeza Geral, Auxiliar de Serviços Operacionais e Obras Públicas, Artífice de Obras Públicas e Auxiliar de Serviços Gerais (todos de nível fundamental incompleto).

Os salários variam de R$ 1.800 a R$ 8 mil, com jornadas de até 44 horas semanais. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura, a partir da próxima segunda-feira (18) até 27 de agosto, sem cobrança de taxa.

A seleção ocorrerá por meio de análise de títulos, que levará em conta qualificação e experiência profissional.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.

