As maiores lendas e mistérios do interior goiano que ainda intrigam moradores e turistas

De histórias passadas de geração em geração a enigmas nunca solucionados, o interior de Goiás guarda segredos que assustam até hoje

Anna Júlia Steckelberg - 14 de agosto de 2025

Vista aérea da Cidade de Goiás. (Foto: Captura/Google Street View)

Em meio ao cerrado vasto e silencioso, onde o horizonte se estende sem fim, Goiás abriga muito mais do que belezas naturais e cidades históricas. O interior do estado é palco de histórias que atravessam o tempo, embaladas em lendas e mistérios que desafiam a razão e alimentam a imaginação tanto de moradores locais quanto de visitantes.

Desde o período colonial, quando as estradas eram pouco mais do que trilhas e as noites eram iluminadas apenas pelo céu estrelado, as pessoas cultivavam narrativas para explicar o inexplicável: vultos que apareciam de repente, sons estranhos entre as árvores e até criaturas fantásticas que protegiam ou amaldiçoavam certos lugares. Essas histórias, inicialmente transmitidas oralmente, hoje ganham novos contornos e atraem turistas curiosos por experiências que misturam folclore e suspense.

Vamos desvendar alguns dos mistérios mais conhecidos, e intrigantes, do interior goiano.

1. O fantasma do Castelinho, em Goiás Velho

Localizado em uma das cidades históricas mais importantes do estado, o Castelinho é palco de relatos de aparições inexplicáveis.

Moradores contam que à noite uma figura feminina veste roupas antigas e perambula pelos corredores, deixando um rastro frio pelo ar. Historiadores associam essa lenda a antigas donas da casa, mas o mistério permanece sem explicação.

2. A Mula Sem Cabeça em Pirenópolis

Uma das lendas mais famosas do Brasil tem forte presença no interior de Goiás.

A Mula Sem Cabeça, espírito de uma mulher amaldiçoada, ainda é tema de relatos assustadores, especialmente em áreas rurais próximas a Pirenópolis, onde o folclore mistura religiosidade e moralidade popular.

3. O enigma das pedras encantadas em Cidade de Goiás

Reza a lenda que certas pedras da região possuem poderes mágicos, capazes de atrair sorte ou causar infortúnios.

O mistério cerca não só a origem dessas pedras, mas também seu suposto movimento durante a noite, o que nunca foi comprovado, mas mantém moradores intrigados.

4. O tesouro escondido de Corumbá de Goiás

Durante o ciclo do ouro, boatos sobre um tesouro enterrado por garimpeiros sobrevivem até hoje. Apesar de expedições e buscas, o “ouro perdido” nunca foi encontrado, alimentando um mistério que faz parte da identidade local.

Essas histórias fazem parte da alma do interior goiano e revelam como o passado e o presente se misturam em uma atmosfera que vai além do visível. Para quem visita, é uma oportunidade de mergulhar em um universo onde cada canto tem uma narrativa, cada sombra carrega um segredo.

E você, conhece alguma lenda ou mistério do interior de Goiás?

