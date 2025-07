6 hospedagens de luxo em Pirenópolis para uma fuga perfeita da rotina

Seja em casarões históricos, haras com requinte, ou pousadas eco-luxuosas

Anna Júlia Steckelberg - 31 de julho de 2025

(Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Se você anda cansado da rotina urbana, acalmando o ritmo pensando em fugir para um lugar onde tempo e silêncio caminham lado a lado, Pirenópolis guarda hospedagens que oferecem isso com elegância.

Imagine casarões coloniais com suítes palacianas, pousadas com jacuzzis sob o céu estrelado e haras com trilhas no cerrado: cada detalhe dessas acomodações foi pensado para transformar sua escapada em memória.

Neste guia, apresentamos seis hospedagens de luxo na região que fazem da viagem um convite à contemplação e ao descanso absoluto.

1. Casarão Villa do Império Hotel Boutique

Instalado num casarão do século XVIII, o Hotel Boutique de Pirenópolis traz decoração rústica aliada a requinte contemporâneo.

Eleito pelo TripAdvisor entre os 10 hotéis mais românticos do Brasil e da América do Sul e com classificação de 9,2 pelos hóspedes.

Destacam-se suítes temáticas batizadas com nomes da nobreza, serviço delicado, piscina aquecida e refeições primorosas. O café da manhã é frequentemente citado como o melhor da cidade.

2. Cavaleiros dos Pirineus

Essa pousada surpreende com atmosfera intimista e toques de sofisticação.

O restaurante interno, com lareira ou varanda com vista da cidade, une culinária contemporânea com raízes regionais.

O Thai Spa oferece tratamentos como esfoliação, aromaterapia e massagens com óleos essenciais, tudo com forte conexão entre corpo e natureza.

3. Divina Pousada

Com nota 9,1 em Booking.com e destaque para limpeza impecável e conforto, a Divina Pousada soma charme, atendimento personalizado e café da manhã generoso.

4. Estalagem Alter Real

Localizada numa reserva ambiental nos arredores de Pirenópolis, a Estalagem nasceu como haras de cavalos puro-sangue e evoluiu para um hotel fazenda sofisticado.

Em terrenos de 240 mil m² e altitude de cerca de 820 m, oferece amplos jardins, piscina com vista panorâmica, restaurante com cozinha de padrão internacional e possibilidade de equitação e eventos exclusivos.

5. Pousada Vereda da Serra

Distante 8 km do centro, em estrada de terra que reforça o clima de isolamento, a Vereda da Serra encanta com chalés com jacuzzi ou banheira ao ar livre, trilhas privativas, bicicletas e restaurante à la carte com jantar romântico sob o céu do cerrado.

6. Pousada Chico de Sá

Localizada a poucos passos do centro histórico, a Pousada Chico de Sá combina o rústico ao sofisticado em suítes que mesclam arquitetura colonial com conforto contemporâneo.

Entre jardins bem cuidados, piscina ao ar livre e um café da manhã servido com produtos regionais, o local oferece uma experiência tranquila e acolhedora, ideal para casais e viajantes que buscam relaxar em meio à natureza sem abrir mão do requinte.

