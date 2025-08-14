Chá indicado por médico usa casca de laranja e canela para baixar colesterol e proteger o intestino

Receita natural é simples, acessível e pode auxiliar na digestão e no controle do colesterol ruim, segundo especialista

Magno Oliver - 14 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma receita simples, acessível e cheia de benefícios tem ganhado destaque entre os adeptos da medicina natural: o chá feito com casca de laranja e canela, que promete ajudar no controle do colesterol ruim (LDL) e ainda contribuir para o bom funcionamento do estômago e intestino.

A dica é do médico Nelson Marques, criador do canal Saúde e Bem-Estar Natural, que defende o uso de alimentos naturais como aliados na prevenção e tratamento de diversas doenças.

Segundo ele, o chá pode ser consumido duas vezes ao dia — de preferência em jejum e à noite — e oferece propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e digestivas.

Como preparar

Para fazer o chá, você vai precisar de:

1 laranja inteira (com a casca)

1 pedaço de canela em pau

Água suficiente para o preparo

Comece fervendo a água por cerca de 10 minutos. Depois, desligue o fogo, adicione a casca da laranja e deixe o líquido em infusão por aproximadamente uma hora. Em seguida, coe, acrescente a canela e o chá estará pronto para o consumo.

Por que funciona?

A casca da laranja é rica em fibras, flavonoides e vitamina C — compostos que ajudam a reduzir o colesterol, combater os radicais livres e proteger o sistema digestivo. Já a canela contribui para melhorar o metabolismo, tem ação anti-inflamatória e pode ajudar no controle da glicemia.

Apesar dos benefícios, especialistas alertam que o chá não substitui tratamentos médicos, especialmente para quem tem doenças crônicas ou faz uso de medicamentos.

