Você sabe o que significa estar com colesterol alto? Estar com o colesterol alto, no geral, quer dizer que na sua corrente sanguínea há uma grande quantidade de gordura. O que, consequentemente, limita o fluxo de sangue no organismo, aumentando o risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Conheça agora alguns alimentos que combatem o colesterol!

Antes disso, para entendermos a gravidade dessa condição, só no Brasil, segundo as últimas pesquisas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, quatro em cada dez adultos sofrem comprovadamente com o nível de colesterol elevado. Isso é equivalente a cerca de 18,4 milhões de pessoas, que correm o risco de ter algum problema agudo.

Mas como tratar? O tratamento, resumidamente, inclui mudanças no estilo de vida, como alterações na dieta, prática de atividade física e medicações (em alguns casos). Todavia, veja agora uma seleção de alimentos que, sendo o INGOH (Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia) combatem o colesterol!

6 alimentos que combatem o colesterol e ajudam a prevenir doenças:

1. Peixe

Vamos começar pelo peixe, que é rico em uma gordura saudável, chamado ômega-3. O consumo regular dessa substância reduz os níveis de triglicéridos e colesterol no sangue, tornando o sangue mais fluido.

2. Aveia

Aqui temos uma poderosa fibra na composição da aveia, a betaglucana. Ela promove a saciedade, melhora a circulação e controla os índices de açúcar no sangue e inibe a absorção de gordura, ou seja, colesterol.

3. Frutos secos

Nesse tópico nos referimos às nozes e castanhas em geral. Esses frutos secos são ótimos aliados para combater o envelhecimento celular e precaver o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incrível, né?

4. Chocolate preto

Pensou que não ia ter um docinho em nossa lista, não é mesmo? Pois bem, saiba que o chocolate preto possui uma substância que diminui o colesterol ruim, a flavonoide. Inclusive, segundo o INGOH, é recomendado o consumo diário de 30 gramas do doce.

5. Laranja

De acordo com o estudo mineiro, da Universidade de Viçosa, as laranjas possuem essa mesma substância que tem nos chocolates, os flavonoides. Ou seja, essa fruta diminui os níveis de colesterol ruim e limita a absorção do colesterol no intestino.

6. Canela

Por último, segundo cientistas norte-americanos consumir meia colher de sopa por dia desta especiaria tem papel importante no combate ao colesterol ruim, graças a ação dos antioxidantes presentes na canela.

