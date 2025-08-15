Esta é a maior cachoeira de Goiás e ela possui 187 metros de queda

Imagine uma queda d’água tão alta quanto um arranha-céu de 60 andares

Anna Júlia Steckelberg - 15 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação)

Imagine-se penetrando o cerrado em direção à porta de entrada da Chapada dos Veadeiros, até chegar a São João da Aliança. É ali que a natureza guarda um dos seus espetáculos mais impressionantes: a Cachoeira do Label, com impressionantes 187 metros de altura, a mais alta de Goiás e entre as seis maiores do país, segundo o site Rotas de Goiás.

Por muitos anos, apenas moradores locais conheciam essa cascata. A cachoeira localiza-se na Reserva Bellatrix, uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), criada a partir da aquisição da fazenda em 2016. Em 2018, o local foi oficialmente aberto para visitação.

Antes, o Salto do Itiquira era considerado o campeão em altura dentro do estado, de acordo com reportagem do Correio Braziliense.

A infraestrutura que hoje acolhe visitantes foi cuidadosamente planejada para equilibrar aventura e preservação.

Trilhas bem marcadas de cerca de 1,8 km conduzem ao pé da queda. Passando por piscinas naturais e um paredão imponente, a trilha é classificada como de dificuldade moderada, com os últimos 200 metros mais desafiadores por encontrarem terreno irregular.

O percurso até lá também faz parte da experiência: são aproximadamente 25 km de estrada de terra a partir de São João da Aliança, acessível em veículos comuns, com recomendação especial para quem está preparado para o cerrado.

A beleza, contudo, vai além do visual. A cachoeira integra um complexo de poços cristalinos à sombra de uma mata preservada, um verdadeiro convite ao mergulho consciente e ao silêncio reverente da natureza.

De acordo com o site da cachoeira, o nome “Label” tem origem numa comunidade quilombola da região, conhecida como “Povo do Label” ou “Formação do Forte”, por suas paredes naturais quase intransponíveis na Serra do Paranã.

Vestígios dessa ocupação ainda estão presentes, e seu legado está eternizado no nome da cachoeira.

Após muitos anos restrita, a abertura ao turismo sustentável representou um salto para o desenvolvimento local. Com camping, sinalização e normas de segurança adotadas, a Cachoeira do Label passou a ser um divisor de águas, turística e economicamente, para São João da Aliança.

Por que visitar?

É a cachoeira mais alta de Goiás, com 19 metros a mais que o Salto do Itiquira, segundo diversos veículos, incluindo Correio Braziliense;

Fica na Reserva Bellatrix, com trilhas, segurança e infraestrutura para trilha, banho e contemplação;

Resguarda um capítulo histórico e cultural ligado ao quilombo “Povo do Label”.

