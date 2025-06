Nem Goiânia, nem Pirenópolis: essa é a cidade mais próxima do céu em Goiás

Com mais de 1.200 metros de altitude, município lidera o ranking e encanta com natureza exuberante

Augusto Araújo - 17 de junho de 2025

Vista do Jardim de Maytrea, na Chapada dos Veadeiros, um dos cenários preferidos pelos turistas para fotos. (Foto: Goiás Turismo)

Ao falar em cidades altas de Goiás, muitos imaginam destinos populares como Pirenópolis, com seu clima serrano, ou mesmo Goiânia, capital localizada no coração do Planalto Central.

Mas quando o assunto é altitude, nenhuma das duas ocupa o topo do estado.

O título de cidade mais alta de Goiás pertence a Alto Paraíso de Goiás, situada a cerca de 1.232 metros acima do nível do mar, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Localizada em plena Chapada dos Veadeiros, ela combina altitude, clima agradável e um dos cenários naturais mais deslumbrantes do Brasil.

Comparativo de altitudes

– Alto Paraíso de Goiás – 1.232 metros

– Pirenópolis – cerca de 770 metros

– Goiânia – aproximadamente 749 metros

– Cristalina – 1.189 metros

– São João d’Aliança – cerca de 980 metros

Essa diferença de altitude ajuda a explicar o clima mais ameno de Alto Paraíso, que atrai turistas durante o ano inteiro.

O município é conhecido por suas cachoeiras cristalinas, trilhas em meio ao cerrado e pela atmosfera mística que conquistou viajantes do mundo todo.

Como chegar a Alto Paraíso de Goiás

Alto Paraíso está a cerca de 230 km de Brasília e a aproximadamente 420 km de Goiânia. O acesso mais comum é pela GO-118, com boa parte do trajeto asfaltado.

A cidade possui uma estrutura turística consolidada, com pousadas, restaurantes, agências de ecoturismo e acesso fácil ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Mais perto do céu e da natureza

Com sua altitude elevada e céu limpo por boa parte do ano, Alto Paraíso também é considerada um dos melhores lugares do Brasil para observação de estrelas.

A combinação de natureza, energia tranquila e estrutura receptiva a visitantes faz do município um destino único.

Se você está em busca de um refúgio com clima fresco, paisagens impressionantes e uma conexão real com a natureza, Alto Paraíso de Goiás é, literalmente, o ponto mais alto do estado — e talvez também da sua próxima viagem.

