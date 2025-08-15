Estudante de Caldas Novas consegue autorização para cursar universidade federal sem concluir ensino médio

Adolescente solicitou a aplicação de prova de proficiência ou cursar o ensino superior ao mesmo tempo que fazia o 3º ano

Paulo Roberto Belém - 15 de agosto de 2025

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro (Foto: Reprodução)

Um goiano de Caldas Novas, de 16 anos, foi autorizado pela Justiça a iniciar o curso de Sistemas de Informação na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), mesmo não tendo concluído o ensino médio.

O entendimento foi da Vara da Infância e Juventude Cível da cidade, que concedeu liminar para garantir a possibilidade ao adolescente, após ele passar na prova de vestibular da instituição federal do Triângulo Mineiro.

No pedido que fez à Justiça, o adolescente, representado pela mãe, solicitou a aplicação de prova de proficiência para obtenção antecipada do certificado de conclusão do ensino médio. Uma segunda opção foi pedida, relacionada à autorização para cursar o ensino superior ao mesmo tempo.

Segundo o site especializado Rota Jurídica, a juíza Ana Tereza Waldemar da Silva negou a dispensa do ensino médio por exame de proficiência, mas permitiu o ingresso simultâneo na universidade. Para tal, o adolescente deve concluir a fase que está até o fim do ano letivo.

Na sentença, a magistrada adotou um protocolo judicial que admite a matrícula de estudantes do último ano do ensino médio no ensino superior, desde que comprovem a conclusão dessa etapa até o encerramento do ano.

