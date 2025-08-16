Ataques israelenses matam 25 pessoas em Gaza

Mortes ocorreram em diversas regiões do perímetro

Folhapress - 16 de agosto de 2025

Destruição registrada na Faixa de Gaza nos primeiros dias do conflito. (Foto: Captura de tela/Youtube/Folha de S. Paulo)

(UOL/FOLHAPRESS) – Pelo menos 25 palestinos morreram vítimas de ataques israelenses em Gaza neste sábado (16), sendo que 12 foram mortos enquanto tentavam obter alimentos. As informações são da rede Al Jazeera.

Mortes ocorreram em diversas regiões da Faixa de Gaza. Os números publicados pela Al Jazeera têm como base informações de fontes nas instalações médicas do território palestino.

Busca por ajuda humanitária é causa frequente de morte. Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (15), a ONU afirmou que o hospital de campanha da Cruz Vermelha em Rafah (na fronteira com o Egito) tratou mais de 4.500 feridos de 27 de maio a 8 de agosto, sendo que a maioria relatou ter se machucado em locais de distribuição de alimentos.

“Muitos ficaram feridos em aglomerações ou foram vítimas de roubo ou violência imediatamente após receberem ajuda alimentar essencial”, afirmou a ONU em comunicado.

Pelo menos 1.760 palestinos foram mortos enquanto buscavam ajuda no mesmo período. Do total, 994 mortes foram nas proximidades de locais não militarizados pela ONU e 766 ao longo das rotas de comboios de suprimentos, conforme a organização internacional.

“Ninguém deve ser morto por tentar obter ajuda”, disse a ONU.

Menos da metade das entregas de ajuda humanitária previstas chegam a seu destino sem interferência. Das 12 missões de ajuda humanitária que exigiram coordenação com as autoridades israelenses anteontem, apenas cinco chegaram ao seu destino sem impedimentos, segundo a ONU. Também de acordo com a organização, quatro missões foram canceladas pelos organizadores, e outras três foram impedidas a princípio e só posteriormente liberadas.

Falta de comida causa desnutrição em massa. “Os hospitais estão tendo dificuldades para lidar com o aumento dos casos de desnutrição e muitas unidades ficaram sem leitos para tratar pacientes”, disse o porta-voz da ONU Stéphane Dujarric.

Onze pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas. O dado publicado pela Al Jazeera é do Ministério da Saúde do território palestino.