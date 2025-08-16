Empresa do DAIA perde quase R$ 300 mil após golpe de falso suporte

Suspeitos teriam enganado funcionária para que ela liberasse acesso às contas. Caso está sendo investigado

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2025

Empresa fica localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). (Foto: Divulgação/Codego)

Uma empresa localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) sofreu um prejuízo de quase R$ 300 mil, após ser vítima de um golpe bancário.

Conforme relatado por uma funcionária do estabelecimento, os golpistas teriam ligado para uma outra servidora, alegando serem do suporte de uma instituição bancária.

Assim, a mulher teria confiado nos suspeitos, que solicitaram uma atualização no aplicativo do banco e também pediram uma chave de acesso para as contas da empresa.

Dessa forma, eles conseguiram acessar o dinheiro do estabelecimento, realizando duas transferências, nos valor de R$ 99.541,64 e de R$ 195.139,64. Somando ambas, o prejuízo foi acima de R$ 294 mil.

O caso foi registrado em uma delegacia de Anápolis, nesta sexta-feira (15) e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

