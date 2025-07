Duas farmacêuticas instaladas no Daia ocupam o top 10 da indústria nacional

Empresas se consolidam entre as líderes do mercado de medicamentos no país

Samuel Leão - 31 de julho de 2025

Brainfarma, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Instaladas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), as farmacêuticas Aché e Hypera Pharma conquistaram posições de destaque no setor e hoje integram o seleto grupo de empresas brasileiras que dominam o top 10 do mercado nacional de medicamentos.

Segundo levantamento do Grupo Farma Brasil, a presença de companhias nacionais entre as líderes do setor tem crescido de forma contínua desde 1998.

Além da Aché e da Hypera, também figuram no ranking empresas como Eurofarma, Libbs, Biolab e Grupo NC, que juntas detêm, em média, 5,12% de participação no mercado.

Fundada em 1966, a Aché instalou sua unidade em Anápolis em 2020. A planta goiana é uma das cinco unidades fabris da companhia, que atua fortemente na produção e distribuição de medicamentos em todo o país.

Já a Hypera Pharma, criada em 2001 sob o nome Hypermarcas, adotou sua marca atual em 2017. A empresa mantém em Anápolis um dos maiores complexos industriais farmacêuticos da América Latina. Em 2022, por meio da subsidiária Brainfarma, inaugurou uma nova fábrica no município com investimentos estratégicos para ampliar sua capacidade produtiva.