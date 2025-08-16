Geladeira cheirando mal? Com um copo você consegue eliminar todos os odores

Método prático para resolver o problema dispensa produtos caros e funciona com ingredientes encontrados na cozinha

Magno Oliver - 16 de agosto de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Frizotec Canal da refrigeração)

Sua geladeira vive acumulando odores que você não sabe explicar de onde vêm? Esse empecilho rotineiro é um tipo de problema doméstico que todo mundo enfrenta em casa.

Manter a geladeira livre de odores desagradáveis é tarefa obrigatória em casa para conservar os alimentos e evitar contaminações. Uma solução prática, barata e que envolve apenas um copo e um ingrediente comum bombou nas redes sociais e deu fim à dor de cabeça.

Item simples e que todo mundo tem em casa, o bicarbonato de sódio é um neutralizador natural de aromas, capaz de absorver cheiros fortes. O tutorial ensina que basta encher um copo, colocar na prateleira central e deixá-lo agir por alguns dias. Outra dica que bombou muito foi colocar pedaços de carvão em uma vasilha e guardar em um cantinho na geladeira.

Além de econômico, o método é seguro e não altera o sabor dos alimentos conservados lá dentro. O bicarbonato tem ação que captura moléculas odoríferas, impedindo que elas se espalhem pelo interior do eletrodoméstico.

O truque ensina que para ter melhores resultados, basta você trocar o conteúdo do copo mensalmente e manter a geladeira bem limpa. Assim, odores fortes serão eliminados e o ambiente interno vai ficar fresco e bem utilizável por mais tempo.

