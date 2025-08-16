Moradora de Caldas Novas receberá indenização após sofrer acidente dentro de supermercado

Situação aconteceu em 2014. Na sentença, foi considerado que ela entrou no estabelecimento andando e saindo mancando

Paulo Roberto Belém - 16 de agosto de 2025

Supermercado de Caldas Novas foi condenado a indenizar consumidora que se acidentou (Foto: Reprodução Google)

Uma moradora de Caldas Novas deve ser indenizada por uma rede atacadista, depois de ela sofrer um acidente nas dependências de um supermercado, a ponto de ficar ferida.

Conforme o portal Rota Jurídica, no dia do ocorrido, ao passar pelo corredor de produtos de limpeza da loja, a cliente se enroscou em fitas soltas de um palete com mercadorias mal acondicionadas. Com isso, ela sofreu fratura no pé esquerdo.

Por conta do ferimento, ela precisou ficar em recuperação por cerca de 60 dias, sendo a condição um dos elementos considerados pelo 2º Juizado Especial Cível e Criminal da cidade na ação de por danos morais e materiais.

Na sentença, foi apontado que imagens mostraram a consumidora entrando na loja sem dificuldades e, minutos depois, mancando e observando o pé lesionado. O supermercado, no entanto, não apresentou provas de sinalização que pudesse prevenir o acidente.

Assim, foi reconhecida a responsabilidade da empresa, sendo condenada a pagar R$ 50 por danos materiais e R$ 5 mil por danos morais para a moradora de Caldas Novas.

Ambos os valores deverão ser corrigidos por taxas desde o evento, ocorrido em outubro do ano passado.

