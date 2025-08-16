Motorista de Anápolis perde controle, bate em poste e foge após ver o estrago que causou

Polícia Militar e Equatorial Energia foram acionados. Homem tomou rumo ignorado

Um motorista perdeu o controle da direção, bateu em um poste de iluminação pública e fugiu do local após ver o estrago que causou, na noite deste sábado (16), em Anápolis. O acidente aconteceu na Avenida Angélica, no Setor Granville.

O impacto comprometeu toda a estrutura do poste, que ficou inclinado e sob risco iminente de queda.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas ao chegar no endereço encontrou apenas o Ford Fiesta azul abandonado. O motorista não foi localizado.

Testemunhas relataram que o veículo já havia sido visto durante o dia praticando manobras perigosas no Setor Morada Nova. Horas depois, o condutor acabou se envolvendo na colisão.

Devido ao risco, a Equatorial Energia precisou ser chamada para realizar a retirada da estrutura com segurança.

