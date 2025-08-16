Últimos dias para se inscrever em concursos públicos de Rio Verde com quase 500 vagas de nível médio

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 16 de agosto de 2025

Candidatos em sala de aula. (Foto: Eliandro Figueira RIC/PMI)

A Prefeitura de Rio Verde, em Goiás, está nos últimos dias de inscrições para os concursos públicos que oferecem quase 500 vagas de nível médio, além de cadastro reserva.

Os interessados têm até esta segunda-feira (18) para se inscrever, exclusivamente pelo site da Universidade de Rio Verde (UniRV), mediante a uma taxa de inscrição de R$ 180.

As oportunidades estão distribuídas em dois editais: o primeiro oferece 385 vagas para Auxiliar Administrativo – 383 no município e duas no distrito de Ouroana. O segundo disponibiliza 114 oportunidades, sendo 98 para Atendente Plantonista e 16 para Monitor de Transporte Coletivo Urbano.

Os aprovados terão jornada de 200 horas mensais, salário de R$ 2.113 e benefícios como vale-alimentação e auxílio-transporte.

A seleção será realizada por prova objetiva e redação.

Os concursos terão validade de dois anos, podendo ser prorrogados por igual período a critério da administração municipal.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital para as vagas de auxiliar administrativo e o para as demais oportunidades.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Goiás? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!