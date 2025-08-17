Com tantos lugares para bater, jovem que empinava moto em Anápolis acerta logo uma viatura da PM

Rapaz de 19 anos tentou fugir dos policiais, mas acabou se dando mal

Da Redação - 17 de agosto de 2025

Motociclista bateu em viatura da PMGO. (Foto: Divulgação/ PMGO)

Um jovem, de 19 anos, foi detido em Anápolis depois de ser flagrado empinando uma motocicleta em via pública e colidir justamente contra uma viatura da Polícia Militar (PM).

A situação aconteceu no Residencial Aldeia dos Sonhos na noite deste domingo (17).

O rapaz desobedeceu ordem de parada, tentou fugir em alta velocidade, entrou na contramão e não conseguiu evitar o acidente.

Na abordagem, os policiais encontraram porções de maconha e cigarros já prontos para consumo.

Além disso, o jovem não tinha habilitação e a moto apresentava diversas irregularidades, como licenciamento vencido e escapamento adulterado.

Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Anápolis, onde o caso foi registrado como direção perigosa, desobediência e porte de drogas para consumo pessoal.