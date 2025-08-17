Esses são os animais que só existem no Cerrado

Estamos no bioma brasileiro com maior diversidade, abrigando espécies únicas

Anna Júlia Steckelberg - 17 de agosto de 2025

Raposa do Campo. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Em pleno coração do Brasil, o Cerrado se estende por cerca de 24% do território nacional, sendo o único bioma presente em todas as regiões do país.

Conhecido por sua vegetação de savana e clima tropical sazonal, o Cerrado é também um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do planeta.

Apesar disso, muitas de suas espécies são pouco conhecidas, e algumas estão ameaçadas de extinção.

Entre as espécies endêmicas do Cerrado, destaca-se o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o maior canídeo da América do Sul. Com pelagem avermelhada e pernas longas, esse animal é símbolo do bioma e desempenha um papel crucial na dispersão de sementes, como a da lobeira (Solanum lycocarpum). Apesar de sua importância ecológica, o lobo-guará enfrenta ameaças como a perda de habitat e atropelamentos.

Outro habitante exclusivo do Cerrado é a raposa-do-campo (Lycalopex vetulus), também conhecida como raposinha-do-campo. Esse pequeno canídeo possui pelagem acinzentada e cauda preta com ponta escura. Apesar de seu nome, não é uma raposa verdadeira, mas sim um parente distante do lobo-guará. A raposa-do-campo é vulnerável devido à fragmentação de seu habitat e à perseguição humana.

No reino dos marsupiais, a cuíca-pequena (Cryptonanus agricolai) é uma espécie rara e endêmica do Cerrado. Com tamanho reduzido e hábitos noturnos, esse marsupial é pouco conhecido e enfrenta riscos devido à perda de habitat.

Além desses, o Cerrado abriga outras espécies endêmicas, como o beija-flor-de-gravata-verde (Augastes scutatus), a gralha-do-cerrado (Cyanocorax cristatellus) e o rato-de-espinho (Carterodon sulcidens). Essas espécies desempenham papéis ecológicos importantes, como polinização e controle de populações de insetos, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema.

Infelizmente, o Cerrado está sob constante ameaça devido a atividades humanas, como desmatamento, expansão agrícola e urbanização. A destruição de seu habitat coloca em risco a sobrevivência dessas espécies únicas. A conscientização e ações de preservação são essenciais para garantir a continuidade da rica biodiversidade do Cerrado.

Portanto, ao explorar o Cerrado, lembre-se de que cada ser vivo que nele habita é parte de um complexo e delicado equilíbrio ecológico. Proteger essas espécies é fundamental para a manutenção da saúde ambiental do bioma e, por consequência, do planeta.

