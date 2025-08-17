Morador de Anápolis flagra farmácia da Drogasil sendo arrombada por bandidos

Imagens enviadas ao Portal 6 mostram suposta movimentação no local e luz acesa

Farmácia da Drogasil, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Enquanto trafegava pelo setor Central, em Anápolis, um motorista flagrou o exato momento em que homens invadiam uma farmácia da Drogasil. A cena ocorreu neste sábado (16).

Ao Portal 6, o condutor afirmou que a situação ocorreu por volta das 23h, quando ele passava pela via e, ao parar em um semáforo, foi informado por um popular sobre o ocorrido.

“Eu estava passando aqui no Centro, e um rapaz que estava no semáforo me parou e disse que dois indivíduos tinham entrado na farmácia Drogasil, em frente à Caixa Econômica”, relatou.

Nas filmagens registradas pelo condutor, é possível ver a luz do estabelecimento acesa e uma suposta movimentação no local. Segundo ele, um dos bandidos teria arrombado a porta da frente, enquanto o outro entrou pelo estacionamento.

A Polícia Militar (PM) foi acionada.

 

 

