Mulher cai de paraquedas e é resgatada inconsciente em Anápolis
Vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Heana
Uma mulher sofreu um acidente grave na tarde deste domingo (17) em Anápolis após cair de paraquedas na Vila Formosa.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu de uma altura superior a três metros, ficou inconsciente e apresentava sangramento nasal no momento do resgate.
O atendimento aconteceu próximo a uma lanchonete localizada na Rua 17-A.
Após receber os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
O estado de saúde atualizado ainda não foi divulgado.
