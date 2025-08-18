Os signos que vão receber uma proposta que pode mudar seu destino

Gabriella Licia - 18 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação/Observatório Heller & Jung)

Os próximos dias reservam um clima de expectativa e transformação no céu. O Sol ainda brilha em Leão, estimulando confiança e autenticidade, mas já se aproxima do ingresso em Virgem, sinalizando um período de reorganização, foco e escolhas mais criteriosas.

Enquanto isso, Mercúrio segue direto, mas em fase de sombra, pedindo cautela com comunicações e contratos, justamente o terreno onde podem surgir propostas inesperadas.

A Lua minguante reforça a necessidade de encerrar ciclos e avaliar o que já não faz sentido levar adiante, preparando o campo energético para a Lua Nova que chega em breve.

Essa transição cósmica indica que convites e oportunidades que aparecerem agora podem ter um peso especial, abrindo caminhos capazes de alterar rumos pessoais e profissionais.

Nesse contexto, três signos em particular podem receber uma proposta que mudará o destino: Touro, Virgem e Sagitário.

Touro

Para os taurinos, o período traz oportunidades sólidas no campo profissional e financeiro. Uma proposta de negócio, um convite para parceria ou até uma mudança de cargo podem surgir de maneira inesperada. O desafio será sair da zona de conforto e confiar que o novo pode ser mais estável do que se imagina.

Virgem

Com o Sol prestes a ingressar em seu signo, os virginianos entram em uma fase de destaque pessoal. Uma proposta ligada a estudos, viagens ou até mesmo a realização de um antigo sonho pode aparecer agora. O segredo está em não se prender apenas à lógica, mas ouvir também o coração.

Sagitário

Os sagitarianos, que sempre buscam liberdade e expansão, podem receber uma proposta ligada a mudanças geográficas ou novos horizontes. Seja uma oportunidade no exterior, um curso transformador ou uma virada de carreira, o momento pede coragem para abraçar o desconhecido e confiar no futuro.

