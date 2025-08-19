Morte de adolescente em Anápolis gera comoção entre familiares e internautas: “menino de ouro”

Vítima teria se afogado em lago da cidade e teve uma parada cardiorrespiratória

Gabriella Pinheiro - 19 de agosto de 2025

Yuri Alves da Rocha, de 14 anos. (Foto: Reprodução/ Redes socias)

Descrito por pessoas próximas como sendo um “menino de ouro”, a morte do adolescente Yuri Alves da Rocha, de 14 anos, que faleceu após se afogar no lago que fica no Parque da Cidade, em Anápolis, na tarde de segunda-feira (18), mobilizou familiares e internautas.

Um dos comentários deixados em uma publicação do Portal 6 foi feito pelo próprio pai do adolescente, Diogo Soares Rocha Teles, que expôs a dor sentida pela partida precoce do filho. “Meu menino. Papai sempre vai te amar, meu tesouro”.

Outra familiar da vítima também comentou sobre a situação, dizendo que recebeu a notícia com bastante tristeza e ressaltando as qualidades do adolescente.

“Realmente o Yuri era um menino muito doce muito meigo. Acompanhei a infância dele, a mãe dele, minha prima, sempre foi muito boa mãe. É muito triste essa notícia, muita força é o que peço a Deus para confortar seu coração, Raiane, e a todos familiares”, diz.

Já em outro comentário, um primo do rapaz também lamentou a partida do familiar e ressaltou algumas qualidades do mesmo. “Menino de ouro, descanse em paz meu primo”, escreveu.

O adolescente foi retirado da água pelos bombeiros, que constataram que o mesmo estava em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços e das tentativas de reanimação, ele não resistiu e faleceu no local.

As cirscustâncias sobre o acidente ainda estão sendo apuradas.

