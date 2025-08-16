Filmagem mostra sequestro de mulher em Goiânia a mando da mãe e da irmã

Vítima foi levada a força até uma clínica de reabilitação, para que não pudesse comparecer em audiência de disputa de herança

Davi Galvão Davi Galvão -
Sequestro foi filmado por câmeras de segurança. (Foto: Tv Anhanguera)
Sequestro foi filmado por câmeras de segurança. (Foto: Tv Anhanguera)

Um vídeo feito por câmeras de segurança registrou o momento em que a servidora do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Niurica Ribeiro Vinhal, foi sequestrada no estacionamento do prédio onde mora, no Setor Oeste, em Goiânia. As imagens são da Tv Anhanguera.

A vítima foi localizada em uma clínica irregular nas Chácaras Recreio e Samambaia, em Goiânia, nesta quinta-feira (14) pela Polícia Civil (PC). A ação cumpriu seis mandados de prisão preventiva, incluindo a irmã e mãe da vítima, suspeitas de terem orquestrado o sequestro.

Segundo a PC, a motivação do crime, que ocorreu no dia 07 de maio, foi para impedir a participação de Niurica em uma audiência de disputa de herança, que ocorreria na data seguinte.

As imagens mostram quatro pessoas tentando retirar a vítima de dentro do carro. De acordo com a delegada Gabriela Adas, responsável pelo caso, os envolvidos se passaram por equipe de remoção para forçar a internação da servidora em uma clínica terapêutica irregular.

“É uma equipe incumbida de sequestrar essas pessoas, porque é isso que fazem. Compareceram no dia dos fatos à residência dela e tiraram ela de dentro do carro à força”, afirmou a delegada em entrevista à TV Anhanguera.

A própria vítima também relatou que foi abordada por homens armados, funcionários da clínica, além da mãe e da irmã, que a forçaram a entrar no carro, com a desculpa de que eles “só queriam conversar”.

No total, seis pessoas foram presas: quatro funcionários da clínica, além da mãe e da irmã da servidora. Todos passaram por audiência de custódia na sexta-feira (15) e tiveram a prisão mantida.

Os presos estão sendo investigados pelos crimes de cárcere privado qualificado, sequestro e lesão corporal.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)


Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias