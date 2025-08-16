Filmagem mostra sequestro de mulher em Goiânia a mando da mãe e da irmã
Vítima foi levada a força até uma clínica de reabilitação, para que não pudesse comparecer em audiência de disputa de herança
Um vídeo feito por câmeras de segurança registrou o momento em que a servidora do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Niurica Ribeiro Vinhal, foi sequestrada no estacionamento do prédio onde mora, no Setor Oeste, em Goiânia. As imagens são da Tv Anhanguera.
A vítima foi localizada em uma clínica irregular nas Chácaras Recreio e Samambaia, em Goiânia, nesta quinta-feira (14) pela Polícia Civil (PC). A ação cumpriu seis mandados de prisão preventiva, incluindo a irmã e mãe da vítima, suspeitas de terem orquestrado o sequestro.
Segundo a PC, a motivação do crime, que ocorreu no dia 07 de maio, foi para impedir a participação de Niurica em uma audiência de disputa de herança, que ocorreria na data seguinte.
As imagens mostram quatro pessoas tentando retirar a vítima de dentro do carro. De acordo com a delegada Gabriela Adas, responsável pelo caso, os envolvidos se passaram por equipe de remoção para forçar a internação da servidora em uma clínica terapêutica irregular.
“É uma equipe incumbida de sequestrar essas pessoas, porque é isso que fazem. Compareceram no dia dos fatos à residência dela e tiraram ela de dentro do carro à força”, afirmou a delegada em entrevista à TV Anhanguera.
A própria vítima também relatou que foi abordada por homens armados, funcionários da clínica, além da mãe e da irmã, que a forçaram a entrar no carro, com a desculpa de que eles “só queriam conversar”.
No total, seis pessoas foram presas: quatro funcionários da clínica, além da mãe e da irmã da servidora. Todos passaram por audiência de custódia na sexta-feira (15) e tiveram a prisão mantida.
Os presos estão sendo investigados pelos crimes de cárcere privado qualificado, sequestro e lesão corporal.
