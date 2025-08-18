Identificado adolescente de 14 anos que morreu afogado no Parque da Cidade, em Anápolis

Bombeiros o retiraram da água e realizaram tentativas de reanimação, mas ele não resistiu

Natália Sezil - 18 de agosto de 2025

Yuri Alves da Rocha tinha 14 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi identificado como Yuri Alves da Rocha, de 14 anos, o adolescente que morreu após se afogar no lago que fica no Parque da Cidade, em Anápolis, na tarde desta segunda-feira (18).

Ainda não se sabe como aconteceu o acidente. Yuri foi retirado da água pelos bombeiros, que constataram que ele estava em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas rapidamente começaram os procedimentos de reanimação. Apesar dos esforços, o adolescente não resistiu, e morreu ainda no local.

O Portal 6 apurou que a vítima era estudante de uma escola municipal localizada no bairro São João, na região Sul da cidade.

Pelas redes sociais, Yuri era descrito pela mãe como um “menino amoroso e amado por todos”. No aniversário de 12 anos do adolescente, ela escreveu: “já tá virando rapazinho. Como o tempo passa tão rápido. Mamãe te ama de montão”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!