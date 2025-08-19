PM prende chefe do tráfico em Aparecida de Goiânia e apreende mais de R$ 500 mil em drogas

Entorpecentes foram encontrados escondidos em carro e dentro de imóvel

Da Redação - 19 de agosto de 2025

Suspeitos foram presos após abordagem da PM em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Uma operação policial realizada na região conhecida como “bairro dos motéis”, em Aparecida de Goiânia, terminou com a apreensão de mais de R$ 500 mil em drogas e a prisão de três homens.

A ação foi conduzida por equipes do 39º Batalhão da Polícia Militar (BPM), com apoio do setor de inteligência.

De acordo com a corporação, a abordagem inicial ocorreu no bairro Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida.

Durante a ocorrência, os militares conseguiram desdobrar as investigações e chegaram até um endereço na Vila Regina, em Goiânia, onde localizaram o entorpecente.

No local, foram apreendidas 16 peças de skunk — variedade mais potente da maconha —, além de quatro peças de cocaína e diversas porções de maconha já fracionadas para venda.

Parte do material estava escondida dentro de um carro estacionado e o restante foi encontrado no interior do imóvel.

Foram presos dois homens, de 23 e 43 anos, apontados como integrantes do esquema, além de um terceiro indivíduo, de 24 anos, que seria comprador da droga.

Segundo as investigações preliminares, um dos detidos seria o líder da rede criminosa responsável pela distribuição de entorpecentes em Aparecida de Goiânia e também na capital.

Os suspeitos, junto ao material apreendido, foram encaminhados à Central de Flagrantes de Goiânia, onde permanecem à disposição da Justiça.

