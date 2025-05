Polícia Civil mantém sigilo em caso de assassinato envolvendo agente na região dos motéis

Órgão de investigação age de forma corporativista e reforça impressão de parcialidade

Samuel Leão - 15 de maio de 2025

Carpinteiro foi alvejado pelo Policial Civil em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

O policial civil Cristiano Henrique Oliveira, de 23 anos, atirou e matou o carpinteiro Cleverson Freitas, de 34 anos, em uma noitada na região dos motéis, em Aparecida de Goiânia, no dia 26 de abril. Apesar desse acontecimento ser um fato consumado, a corporação segue guardando sigilo dos detalhes do ocorrido.

Rápidas solicitou explicações, dentre elas se o agente foi preso, se foi encontrada uma segunda arma, além da pertencente ao policial, no carro onde o crime ocorreu e ainda outros detalhes do inquérito — e recebeu apenas uma nota que aponta sigilo sobre o caso.

As mesmas perguntas foram feitas pela esposa da vítima, de 29 anos, que só na noite da quarta-feira (14) foi chamada para prestar depoimento da Corregedoria, onde descobriu que as duas garotas de programa, que estavam presentes no ocorrido, também foram ouvidas.

Apesar dessa constatação, que era uma pergunta feita por ela que não havia tido resposta, a prisão ou não de Cristiano segue sendo um mistério. Como justificativa para a ausência de respostas, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) apresentou uma lei de 1941, ainda do tempo da Ditadura do Estado Novo, que aponta o sigilo sobre qualquer inquérito policial.

Assim, uma história que ainda demanda diversos esclarecimentos segue sendo guardada a sete chaves pela corporação, que levou dois dias (e uma solicitação na Secretaria de Segurança Pública) para responder demandas acerca do inquérito que, simplesmente, segue em sigilo.

Relembre detalhes do caso

Às 04h16 da manhã do sábado (26), Cleverson Freitas, de 34 anos, parou a caminhonete na região dos motéis, em Aparecida de Goiânia, para conversar com duas garotas de programa e o agente da Polícia Civil, Cristiano Henrique, de 23 anos. Em pouco mais de dois minutos, a conversa entre os quatro envolveu gargalhadas e acerto de valores para uma “festinha” – tudo captado por câmeras de segurança.

Minutos depois, o desfecho trágico também foi registrado. Após embarcarem no veículo, um disparo é ouvido, a caminhonete perde o controle e colide com um muro. Cristiano sai correndo, se aproxima da porta do motorista e questiona: “Você está armado, irmão? Está morto?”.

Em depoimento à Polícia Militar (PM), o agente penal Cristiano afirmou que atirou em Cleverson após supostamente vê-lo fazer um movimento de sacar uma arma, o que o levou a agir em “legítima defesa”. Segundo ele, o alerta partiu de duas garotas de programa que estariam com ele na caminhonete e teriam dito que Cleverson “não era de boa-índole”. No entanto, câmeras de segurança registraram uma interação amigável entre eles, contradizendo o relato.

A família da vítima, moradora de Senador Canedo, vive entre a dor da perda e a revolta com a falta de esclarecimentos. Casado e pai de dois filhos, Cleverson era carpinteiro e sonhava, com a esposa, em construir uma casa para a família. Eles questionam, principalmente, por que o agente penal não foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC).

Luzimar Silva assume vice-presidência do Progressistas

A convite da deputada estadual Vivian Naves (PP), o vereador Luzimar Silva (PP) passa a ocupar a cadeira de vice-presidente municipal do Partido Progressista.

A novidade foi revelada no programa Agora, do Portal 6 com a rádio 105.7 FM, e o parlamentar comemorou o protagonismo adquirido: “No PMN nunca me convidaram para ocupar nenhuma posição assim”.

Goiás bate recorde na produção de cana-de-açúcar

A cadeia produtiva da cana-de-açúcar em Goiás alcançou novo recorde na safra 2024/25, com produção estimada em 78,5 milhões de toneladas, segundo dados da Conab divulgados na 68ª edição do boletim Agro em Dados, da Seapa.

O estado segue como o 3º maior produtor do Brasil, com crescimento de 2,6% frente à safra anterior. O avanço se deve ao aumento da área colhida, que chegou a 969,7 mil hectares, e da produtividade, com 81 toneladas por hectare. A produção industrial também cresceu, com 2,9 milhões de toneladas de açúcar (+8,8%) e 4,8 bilhões de litros de etanol (+2,8%).

Caiado participa de evento em Nova York com outros governadores

Ao lado de Tarcísio de Freitas (SP), Cláudio Castro (RJ), Renato Casagrande (ES) e Jorginho Mello (SC), Ronaldo Caiado (UB) participou de uma mesa no evento Summit Brazil-USA, organizado pelo Jornal Valor Econômico em Nova York.

Além dos temas econômicos, o candidato à presidência também apontou a intenção de dar mais independência aos Estados do Brasil, seguindo exemplo americano, e também expressou que pretende anistiar Jair Bolsonaro (PL) caso eleito presidente — acenando para a base, até então órfão de candidato, do ex-presidente.

Unidade de Atendimento Georges Hajjar deve iniciar operações nos próximos dias

A previsão é que a Unidade de Atendimento Georges Hajjar passe a fortalecer a rede municipal de saúde, e atender cidadãos, nos próximos dias.

Isso porque, segundo o líder do prefeito na Câmara, Jean Carlos (PL), um contrato em regime de urgência está prestes a ser formalizado. Equipamentos, processo seletivo, situações inacabadas e outras demandas necessárias serão resolvidas para possibilitar o início dos trabalhos.

Procurador e assessor são oficialmente exonerados da Câmara de Goiânia



O clima de Faroeste, com supostas ameaças a mão armada na Câmara de Goiânia, chega ao fim com a exoneração do procurador-geral da Casa, Kowalsky Ribeiro, e do chefe de gabinete do vereador Sargento Novandir (MDB), Divino Sérgio Dorneles.

Os atos foram assinados pela mesa diretora e divulgados no Diário Oficial do Município e têm efeito imediato.

Nota 10

Para Daniel Vilela (MDB), vice-governador e pré-candidato a governador de Goiás, que finalmente reconheceu a importância de Anápolis e resolveu levar apoio do Governo do Estado para cidade.

Nota Zero

Para o homem que resolveu pular o muro da casa da ex, em Águas Lindas de Goiás, e acabou pelado preso pela calça ao arame farpado, de ponta-cabeça. Além da vergonha, ele ainda estava desatualizado, já que a mulher havia se mudado de residência anteriormente.