Prefeitura em Goiás lança concurso com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Natália Sezil - 19 de agosto de 2025

Candidatos em sala fazendo concurso. (Foto: Raphael Alves/TJAM)

A Prefeitura de Catalão, no Sul goiano, divulgou a abertura de um concurso público que irá preencher 140 vagas de contratação imediata com salários de até R$ 9,9 mil.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Há reservas de vagas para pessoas com deficiência.

Com jornada de 40h semanais, os salários variam entre R$ 1.906,20 e R$ 9.914,08, de acordo com a função. A lotação dos aprovados será na Prefeitura Municipal e na Superintendência Municipal de Água e Esgoto.

Interessados podem se inscrever online, entre os dias 22 de setembro e 23 de outubro. O processo deve ser realizado pelo site da Fundação Aroeira, banca responsável pelo concurso.

A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 170. Candidatos que estiverem inscritos no CadÚnico e declararem que são membro de família de baixa renda (familiar mensal de até três salários mínimos) podem solicitar a isenção entre os dias 22 e 26 de setembro.

Para os cargos que pedem Ensino Fundamental ou Médio, a seleção acontece em etapa única, por meio de prova objetiva, marcada para 23 de novembro. Já para as vagas que são de Ensino Superior, há uma segunda fase, de prova de títulos.

Confira as vagas disponíveis:

Engenheiro Ambiental (01 vaga);

Engenheiro Civil (01);

Engenheiro Eletromecânico (01);

Engenheiro Químico (01);

Almoxarife (02);

Atendente ao Cliente (06);

Auxiliar Administrativo (04);

Eletricista de Saneamento Básico (05);

Fiscal Leiturista (15);

Mecânico de Manutenção de Bombas e Motores (05);

Motorista (03);

Operador de Bombas (09);

Operador de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) (14);

Operador de ETA (Estação de Tratamento de Água) (13);

Porteiro (04);

Supervisor de Segurança (01);

Técnico em Edificações (01);

Técnico em Química (03);

Ajudante Geral de Saneamento Básico (20);

Encanador de Saneamento Básico (20);

Pedreiro de Saneamento Básico (11).

Mais detalhes, como o cronograma e outras informações, estão disponíveis no edital.

