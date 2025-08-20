Incêndio se alastra pela BR-153, próximo ao Condomínio Alphaville

Chamas já haviam sido notadas por motoristas há cerca de duas horas, mas continuam se espalhando

Natália Sezil - 20 de agosto de 2025

Incêndio toma proporções assustadoras às margens da BR-153. (Foto: @dettaengenharia)

Um incêndio tem assustado moradores e motoristas ao tomar proporções cada vez maiores às margens da BR-153, em Anápolis.

O fogo atingiu uma área de vegetação próxima ao Residencial Alphaville, na região Sul da cidade.

A suspeita é de que tenha sido criminoso, mas isso ainda deve ser confirmado pelas autoridades competentes.

Vídeos feitos pelo Portal 6 mostram que as chamas já haviam tomado o local às 18h30. Quase duas horas depois, a situação assusta quem passa pela rodovia ou vê por cima.

Uma filmagem de drone feita por um morador de Anápolis (@dettaengenharia) mostra a gravidade do incêndio. O fogo percorre uma área extensa, em um formato de “U”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!