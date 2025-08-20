Mudanças, boatos e demissões: a nova fase de Zé Felipe após se separar de Virginia Fonseca
De reformulação da equipe até novo endereço, filho de Leonardo tem presenciado alterações em diferentes áreas da vida
Desde o fim do casamento de cinco anos com a influenciadora digital Virginia Fonseca, anunciado em maio deste ano, a vida do cantor Zé Felipe tem passado por mudanças.
A mais recente foram as demissões de bailarinas, como Karol Gerez, que chegou a ser apontada como affair do filho de Leonardo logo após a exposição da separação. Por meio dos stories do Instagram, ela confirmou que foi dispensada e agradeceu pela experiência vivida.
“Infelizmente é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouquinho que tivemos com ele”, afirmou.
Em nota enviada ao Splash, do UOL, a assessoria afirmou que as demissões são decorrentes de uma reestruturação, que resultou em uma “mudança geral na equipe de balé, que passa a ter outra formação”.
Além dos palcos, outra mudança foi no endereço de Zé Felipe, que agora mora em uma propriedade localizada a 300 metros da antiga mansão. A escolha, segundo ele, foi feita para se manter próximo dos filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Sobre a vida amorosa, ao ser questionado por Leo Dias, o cantor revelou que só beijou uma pessoa desde o término. “Estou de boa. (Beijei) uma boca, só uma. (A minha fuga) é o meu trabalho”, disse.
Em meio à recente separação, surgiram boatos de que Zé estaria vivendo um romance com a cantora Ana Castela. A especulação ficou ainda mais forte após os dois serem flagrados passeando pela Disney, em Orlando, nos Estados Unidos (EUA). No entanto, a artista desmentiu os rumores.
“Gente, vou assumir para vocês: eu vou, eu vou! É o Odorico [amigo da cantora] que tá ficando com o Zé”, brincou.
Recentemente, Virginia e Zé Felipe foram fotografados juntos celebrando os 9 meses de José Leonardo em uma festa feita para o pequeno no Dia dos Namorados.
“9 meses do nosso príncipe! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor. Que Deus abençoe sua vida sempre, goido, e lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso! Sua família te ama muito”, escreveu a influenciadora em um post.
