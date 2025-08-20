Mudanças, boatos e demissões: a nova fase de Zé Felipe após se separar de Virginia Fonseca

De reformulação da equipe até novo endereço, filho de Leonardo tem presenciado alterações em diferentes áreas da vida

Gabriella Pinheiro - 20 de agosto de 2025

Virginia e Zé Felipe em festa de aniversário com os filhos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Desde o fim do casamento de cinco anos com a influenciadora digital Virginia Fonseca, anunciado em maio deste ano, a vida do cantor Zé Felipe tem passado por mudanças.

A mais recente foram as demissões de bailarinas, como Karol Gerez, que chegou a ser apontada como affair do filho de Leonardo logo após a exposição da separação. Por meio dos stories do Instagram, ela confirmou que foi dispensada e agradeceu pela experiência vivida.

“Infelizmente é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe. Fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiência de um ano e pouquinho que tivemos com ele”, afirmou.

Em nota enviada ao Splash, do UOL, a assessoria afirmou que as demissões são decorrentes de uma reestruturação, que resultou em uma “mudança geral na equipe de balé, que passa a ter outra formação”.

Além dos palcos, outra mudança foi no endereço de Zé Felipe, que agora mora em uma propriedade localizada a 300 metros da antiga mansão. A escolha, segundo ele, foi feita para se manter próximo dos filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Sobre a vida amorosa, ao ser questionado por Leo Dias, o cantor revelou que só beijou uma pessoa desde o término. “Estou de boa. (Beijei) uma boca, só uma. (A minha fuga) é o meu trabalho”, disse.

Em meio à recente separação, surgiram boatos de que Zé estaria vivendo um romance com a cantora Ana Castela. A especulação ficou ainda mais forte após os dois serem flagrados passeando pela Disney, em Orlando, nos Estados Unidos (EUA). No entanto, a artista desmentiu os rumores.

“Gente, vou assumir para vocês: eu vou, eu vou! É o Odorico [amigo da cantora] que tá ficando com o Zé”, brincou.

Recentemente, Virginia e Zé Felipe foram fotografados juntos celebrando os 9 meses de José Leonardo em uma festa feita para o pequeno no Dia dos Namorados.

“9 meses do nosso príncipe! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor. Que Deus abençoe sua vida sempre, goido, e lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso! Sua família te ama muito”, escreveu a influenciadora em um post.

