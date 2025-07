Ana Castela se pronuncia sobre rumores de romance com Zé Felipe

Rumor surgiu nas redes sociais

Folhapress - 29 de julho de 2025

Cantora Ana Castela. (Foto: Reprodução/Instagram pessoal)

ANA CLARA COTTECCO – A cantora Ana Castela apareceu no Instagram para esclarecer os rumores de que estaria vivendo um romance com Zé Felipe. A boiadeira disse que tinha algo para assumir aos seguidores. “Gente, vou assumir para vocês. O Odorico [Reis] é quem está ficando com o Zé Felipe”, brincou.

O rumor surgiu após viralizar nas redes sociais que eles estariam tendo um affair e que estavam juntos em uma viagem para os parques da Disney, em Orlando.

A assessoria do cantor negou a informação e reforçou que os dois são apenas amigos. Segundo a nota divulgada, Zé Felipe viajou sozinho para Orlando e se encontrou com a cantora, que também estava em Orlando em uma viagem com a família. A mãe da cantora também negou que haja qualquer tipo de envolvimento amoroso entre a filha e o herdeiro de Leonardo.

Recém-solteiro, Zé Felipe oficializou divórcio com a influenciadora Virginia Fonseca em junho. Já Ana Castela está solteira desde dezembro de 2024, quando o relacionamento dela com o cantor Gustavo Mioto chegou ao fim.