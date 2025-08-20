Professor de educação física é encontrado morto em carro na zona leste de SP

Vítima, de 28 anos, havia passado o sábado (16) em um motel com a ex-namorada

Folhapress - 20 de agosto de 2025

Vinicius Moutinho de Paula, 28, foi encontrado no banco de trás de um carro em São Paulo. (Foto: Reprodução/ TV Record)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um professor de educação física foi encontrado morto dentro de um carro na zona leste de São Paulo, no domingo (17), horas após um encontro com a ex-namorada em um motel.

Vinicius Moutinho de Paula, 28, foi encontrado no banco de trás de um carro na rua Tobias Lellio, sem saída, em Itaquera. A família havia registrado o desaparecimento dele no dia anterior.

Ele havia passado o sábado (16) em um motel com a ex-namorada, identificada como Larissa Gonçalves da Mota, com quem se relacionou de 2021 a 2023.

Larissa saiu do motel dirigindo o carro do professor e depois estacionou na rua sem saída, em região próxima à estação Dom Bosco e o deixou sozinho, trancado.

Em entrevista ao Cidade Alerta, da TV Record, a ex-namorada disse que deixou o professor no carro a pedido dele.

A mulher afirmou que não houve briga e que o professor teria usado drogas.

“Em nenhum momento a gente brigou. Quando eu vi ele consumindo droga, ele escorregou no piso da banheira da hidromassagem [no motel] e bateu a cabeça. Mas até então ele tava conversando normal, não tava com nenhum sinal de risco de vida. Eu dirigi porque não tava confiando na direção dele porque ele tinha bebido muito mais do que eu.”

“Eu fiquei em choque [com a morte], abalada. Não consegui comer, dormir, porque jamais pensei que isso ia acontecer. Ele tava bem no carro, conversando. Jamais eu ia querer o mal dele”, disse na entrevista.

Hugo Silva de Paula, pai de Vinicius, negou que o filho usasse drogas.

“Ela falou que meu filho tava usando droga. Meu filho nunca usou droga na vida. Se usou, foi ela que colocou. Ele nunca usou droga, nunca, nunca, ele era esportista. Tinha loja de suplementos na internet e era professor de educação física. Filho nota 10”, disse.

Ele afirmou que havia sangue no carro.

“O telefone do meu filho não apareceu. O policial mostrou um vídeo dela saindo de dentro do carro. Ela colocou o carro na rua sem saída perto da estação Dom Bosco. Ela desceu do carro, trancou o carro com meu filho dentro. Ele vomitou sangue, sangue pela boca, pelo nariz, tá cheio de sangue dentro do carro”, afirmou.

A família disse que em outra ocasião, Larissa teria dopado Vinicius com uma mistura de medicamentos, quando ele tentou encerrar o relacionamento, o ela negou a acusação durante a entrevista.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar foi acionada e informada sobre a localização de um veículo abandonado relacionado a um caso de desaparecimento.

“No interior do automóvel, os agentes encontraram o corpo da vítima, que estava desaparecido desde sábado (16). A perícia foi acionada, assim como a Divisão de Homicídios do DHPP, que prossegue com as investigações”, afirmou.