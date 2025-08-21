Como clarear pano de prato encardido sem usar cloro
Existe um método caseiro simples e eficiente para devolver o branco aos panos de prato sem precisar de produtos químicos fortes
Os panos de prato estão entre os itens mais utilizados na cozinha e, por isso, acabam acumulando manchas difíceis ao longo do tempo. Gordura, molhos, café e até mesmo o contato constante com alimentos deixam os tecidos encardidos, tirando o aspecto de limpeza e dificultando a higienização.
Muitas pessoas recorrem ao cloro para resolver o problema, mas o uso frequente desse produto pode enfraquecer as fibras do tecido e reduzir a vida útil do pano. A boa notícia é que existe um método caseiro simples e eficiente para devolver o branco sem precisar do químico.
O processo é bastante prático. Basta encher uma panela grande com água e acrescentar algumas colheres de sabão em pó e bicarbonato de sódio. Em seguida, coloque os panos encardidos dentro e deixe ferver por alguns minutos. A ação da alta temperatura combinada com o sabão e o bicarbonato ajuda a soltar a sujeira impregnada nas fibras, clareando o tecido sem agredi-lo.
O bicarbonato de sódio é o grande aliado nessa receita. Conhecido por seu poder de limpeza e neutralização de odores, ele potencializa o efeito do sabão, ajudando a remover manchas e devolvendo o aspecto de pano novo. Além disso, por ser um ingrediente barato e facilmente encontrado em qualquer supermercado, torna-se uma opção acessível para o dia a dia.
Outro ponto positivo é que esse método não deixa cheiro forte, como acontece com o cloro. O resultado é um pano de prato mais claro, higienizado e pronto para ser utilizado na cozinha novamente.
Para manchas mais resistentes, o truque pode ser repetido até alcançar o resultado desejado, sempre tomando cuidado para não deixar o tecido ferver por tempo excessivo.
Assim, com essa técnica simples, é possível manter os panos de prato sempre limpos, claros e prontos para o uso, sem depender de produtos químicos agressivos.
