Como clarear pano de prato encardido sem usar cloro

Existe um método caseiro simples e eficiente para devolver o branco aos panos de prato sem precisar de produtos químicos fortes

Ruan Monyel - 21 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Carla Oliveira)

Os panos de prato estão entre os itens mais utilizados na cozinha e, por isso, acabam acumulando manchas difíceis ao longo do tempo. Gordura, molhos, café e até mesmo o contato constante com alimentos deixam os tecidos encardidos, tirando o aspecto de limpeza e dificultando a higienização.

Muitas pessoas recorrem ao cloro para resolver o problema, mas o uso frequente desse produto pode enfraquecer as fibras do tecido e reduzir a vida útil do pano. A boa notícia é que existe um método caseiro simples e eficiente para devolver o branco sem precisar do químico.

Como clarear pano de prato encardido sem usar cloro

O processo é bastante prático. Basta encher uma panela grande com água e acrescentar algumas colheres de sabão em pó e bicarbonato de sódio. Em seguida, coloque os panos encardidos dentro e deixe ferver por alguns minutos. A ação da alta temperatura combinada com o sabão e o bicarbonato ajuda a soltar a sujeira impregnada nas fibras, clareando o tecido sem agredi-lo.

O bicarbonato de sódio é o grande aliado nessa receita. Conhecido por seu poder de limpeza e neutralização de odores, ele potencializa o efeito do sabão, ajudando a remover manchas e devolvendo o aspecto de pano novo. Além disso, por ser um ingrediente barato e facilmente encontrado em qualquer supermercado, torna-se uma opção acessível para o dia a dia.

Outro ponto positivo é que esse método não deixa cheiro forte, como acontece com o cloro. O resultado é um pano de prato mais claro, higienizado e pronto para ser utilizado na cozinha novamente.

Para manchas mais resistentes, o truque pode ser repetido até alcançar o resultado desejado, sempre tomando cuidado para não deixar o tecido ferver por tempo excessivo.

Assim, com essa técnica simples, é possível manter os panos de prato sempre limpos, claros e prontos para o uso, sem depender de produtos químicos agressivos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!