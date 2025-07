Panela de pressão: o detalhe que muita gente esquece e pode ser perigoso

Pequenos descuidos colocam sua segurança e da família em risco

Magno Oliver - 20 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Rotina da Sergipana)

A panela de pressão é uma aliada insubstituível na cozinha brasileira. Do feijão do dia a dia à carne cozida do fim de semana, ela reduz o tempo de preparo e garante sabor na mesa de todo mundo em casa.

No entanto, apesar da popularidade e eficiência, ainda é comum que muitos brasileiros esqueçam um detalhe fundamental para seu uso, o que pode transformar uma receita simples em potencial risco em casa.

Assim, entre assobios e vapor, a panela de pressão exige atenção redobrada em tudo. O uso correto, a limpeza adequada e, principalmente, a verificação das peças são essenciais e diários.

Só que um erro comum, mas perigoso, que muita gente vem cometendo em casa é negligenciar o cuidado com a borracha de vedação e a válvula de segurança.

Quando esquecidas ou mal cuidadas, essas partes podem comprometer o funcionamento e causar acidentes graves em casa ou mesmo no trabalho.

Assim, o ponto esquecido por muita gente é a atenção com o desgaste da borracha de vedação, também chamada de anel de vedação circular. Com o tempo, ela resseca, perde elasticidade, quebra ou até se solta sem que o usuário perceba. Isso impede a vedação correta da tampa, o que pode causar vazamentos de vapor, cozimento irregular ou, em casos mais graves, até mesmo uma explosão.

Além disso, temos também um risco combinado que é o descuido com a válvula de segurança, que pode entupir com resíduos de alimentos e muita gente não percebe. Quando isso acontece, a pressão interna não escapa como deveria e o risco de acidente doméstico triplica.

O perigo, no entanto, não escolhe endereço: pode acontecer em casas simples ou modernas, apartamentos pequenos ou cozinhas gourmet.

O cuidado começa na rotina de limpeza. A cada uso, é preciso lavar a válvula com água corrente e uma escovinha para evitar entupimentos. Já com a borracha você vai retirar, higienizar e substituir a cada seis meses ou sempre que apresentar desgaste aparente. Tenha atenção com os sinais listados aqui acima.

Também é importante observar o funcionamento do pino de segurança, o tempo correto no fogo e nunca abrir a panela sem garantir que a pressão saiu completamente.

